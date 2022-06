LMC-Facelift: frisch und nachhaltig

Einfach moderner, gradliniger und frischer: Der LMC-Wohnwagen „Style“ hat ein umfangreiches Facelift für das Modelljahr 2023 erhalten. Der flexible Allrounder ist die stärkste und umfangreichste Modellreihe von LMC. Doch nicht nur sie wurde auf der jüngsten Händlertagung vorgestellt. Auch der neue Camper Van „Innovan 59“ auf einem Ford-Chassis, ein „Backrack+“ und neue Farbwelten in der Inneneinrichtung.

„Das Thema Nachhaltigkeit erhält in den Produkten von LMC eine gewichtige Bedeutung und so werden mit dem Facelift mehr nachhaltige Materialien verwendet“, unterstrich Bodo Dilla, ab August Vertriebsgeschäftsführer, auf der jüngsten Pressekonferenz im A2-Forum in Rheda-Wiedenbrück. Der Polsterstoff der Wohnwagenmodelle Tandero sei künftig aus 100 Prozent recycelten PET-Flaschen. „Easy clean“ ist ein zusätzlicher Vorteil des PET-Stoffes: Schmutzpartikel bleiben nicht mehr im Stoff hängen – sie können leicht entfernt werden ohne aufwendig gewaschen werden zu müssen. Ebenso wie in der Tandero-Baureihe sind Leinenvorhänge für ein gutes Wohnambiente eingesetzt. Hierfür wird auch die Zusammenarbeit mit einer deutschen Weberei intensiviert. Die Vorteile liegen laut Dilla auf der Hand: „LMC kann auf regionale Produktion setzen, mit kürzeren Transportwegen und weniger CO2-Verbrauch.“

Das hilft sicher auch, um künftig derzeitig gravierende Schwierigkeiten in der Zulieferer-Kette auszubremsen. Denn aktuell stehen in Sassenberg viele Fahrzeuge „auf Halde“. Ihnen fehlen Fenster, Polsterstoffe oder wichtige Elektro-Teile. „Doch alle Fahrzeuge, die auf dem 200 000 Quadratmeter großen LMC-Gelände und an der Düsbergstraße stehen, sind verkauft“, unterstrich Geschäftsführer Ulrich Schoppmann und fügte strahlend hinzu: „Der Auftragsbestand ist extrem gut.“

„ »Der Auftragsbestand ist extrem gut.« “ Ulrich Schoppmann, LMC-Geschäftsführer

Auf der Pressekonferenz nahmen Schoppmann und „sein Nachfolger“ Timo Ecke im Innovan 590 Platz und stellten den Vierten im Bunde der sportlich-dynamischen Tourer-Serie vor. Der Innovan 590 ist konstruiert auf Ford-Basis und unterscheidet sich damit in der Chassis-Ausstattung von den „Fiat-Geschwistern“. Der fast sechs Meter lange Neue zeichne sich durch ein außerordentlich gutes Raumgefühl aus. Prägnantester Unterschied zum Fiat ist die Innenstehhöhe von 2,08 Meter und die schmalere Gesamtbreite von 2,06 Meter. Für ein großes Maß an Sicherheit sorgen die intelligenten Fahrassistenzsysteme von Ford, vom Müdigkeitswarner bis zum adaptiven ACC-Tempomat. Das eigene Smartphone sorgt via Apple CarPlay oder Android Auto für erstklassiges Info- wie Entertainment. Preislich liegt der Innovan 590 im unteren Mainstream, bei hochwertiger Ausstattung, erläuterte LMC jetzt und spricht dabei von Fahrzeugpreisen zwischen 53 000 und 57 000 Euro je nach Ausstattung.

Polsterstoff aus recycelten PET-Flaschen

Speziell für den LMC Innovan auf Fiat-Basis wurde der flexible Komponententräger LMC „Backrack+“ entwickelt. Das Modulsystem ist ab August bestellbar und wird ab kommendem Jahr ausgeliefert. Das „Backrack+“ wird an den Hecktüren des Camper Vans angebracht und sorgt für einen sicheren Transport von Sport- und Freizeit-Equipment. So kompensiere das System gewissermaßen die fehlende Heckgarage, die bei größeren und damit auch deutlich teureren Wohnmobilen Standard sei, unterstrich Bodo Dilla und ergänzte: „Ausgelegt ist das neue LMC „Backrack+“ für bis zu 80 Kilogramm zusätzliches Gepäck.“

Pünktlich zum 1. August sind alle Neuerungen auf der LMC-Homepage zu sehen und zu bestellten. Dazu gehört auch der Wohnwagen Style 440D, der einen neuen Grundriss und ein völlig neues Farbkonzept erhalten hat. Dazu gehören unter anderem Salbei-farbene Schrank-Fronten und ein Fußboden in Betonoptik. Echte Hingucker sind auch zusätzliche Spiegel.

Veränderungen in der Geschäftsführung der LMC Caravan GmbH & Co. KG wurden auch angekündigt: Ulrich Schoppmann, bislang technischer Geschäftsführer des Sassenberger Unternehmens, scheidet zum 31. Juli aus dieser Funktion, die er 15 Jahre inne hatte, aus. Bis zum offiziellen Austritt im Juni 2023 wird Schoppmann sich mit seiner umfangreichen Erfahrung und Weitsicht in laufende strategische Projekte weiter einbringen.

Im Zuge von Schoppmanns bevorstehendem Ausscheiden hat LMC die Geschäftsführung und die damit verbundenen Aufgabenbereiche neu gegliedert. So übernimmt Timo Ecke, bislang Werksleiter bei LMC, zum 1. August die Position des technischen Geschäftsführers und verantwortet die Bereiche Operations, SCM, Technik, Einkauf und Personal. Bodo Diller, bislang in der Position des Markenverantwortlichen, wird – ebenfalls ab August – die Bereiche Vertrieb, Aftersales, Marketing und Produktmanagement als Geschäftsführer Vertrieb verantworten. René Ricken, zuständig für die Bereiche Finanzen und IT, bleibt weiterhin kaufmännischer Geschäftsführer des derzeit rund 1200 Mitarbeiter zählenden Sassenberger Unternehmens der börsennotierten Erwin Hymer Group.