Loch im Haushalt schrumpft

Das anvisierte Loch im Haushalt der Stadt könnte deutlich kleiner ausfallen, als noch bei der Verabschiedung im März geplant. Das machte der Bericht zur Finanzlage deutlich, den Bürgermeister Josef Uphoff dem Rat am Dienstag vorstellte. Darin sind die Zahlen des ersten Halbjahrs zusammengefasst und mit einer Prognose bis zum Jahresende versehen.

Es sei ein geringerer, aber immer noch erheblicher Fehlbetrag der mit 2,579 Millionen nun in der Prognose stehe, erläuterte Uphoff. Ursprünglich war von einem Loch von 4,85 Millionen Euro ausgegangen worden. Mit dem geringeren Fehlbetrag müsste auch die Ausgleichsrücklage in entsprechender Höhe weniger in Anspruch genommen werden. Geld, das damit für künftige Jahre zur Verfügung stünde.

Gewerbesteuer unerwartet stabil

Warum die Finanzen zahlenmäßig besser dastehen, hat verschiedene, zum Teil gegenläufige Gründe. Größte Überraschung: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind bislang erfreulich stabil und liegen oberhalb der Zahlungen des Vorjahrs. Hier steckt auch das größte Risiko für die kommenden Monate, so Kämmerer Guido Holtkämper. Es könnte durchaus sein, dass Unternehmen angesichts einer radikal veränderter Einkommenssituationen ihre Vorauszahlungen noch einschränken.

Eine andere Unwägbarkeit sind die Flüchtlingszahlen. Auf dem Papier tragen sie zunächst zur Senkung der Ausgaben bei, da weder das Dachgeschoss im Sportlerheim, in dem nun wieder Flüchtlinge wohnen, erneuert wird, noch der Boden in der Herxfeldhalle, die als Unterbringungsreserve vorgehalten wird.

90 000 Euro an Bundesmitteln konnte der Kämmerer im Zusammenhang mit der Ukrainehilfe bislang verbuchen. Die Ausgaben würden aber in nächster Zeit steigen, ist er sich sicher, schon weil sich der Trend hin zu städtischer Unterbringung zeige.

250 000 Euro für steigende Energiekosten

250 000 Euro mehr als ursprünglich vorgesehen haben die Haushälter für steigende Energiekosten angesetzt. Das ist vergleichsweise moderat, da für die meisten Gebäude langjährige günstige Verträge bestehen, erläutert Uphoff. Doch ein Puffer sei nötig, da neue Verträge - etwa für neuangemietete Wohnungen – vom Energieversorger nicht mehr angenommen würden. Es muss der deutlich teuere Grundversorgertarif gezahlt werden.

Dass verschiedene große Projekte wie der Drostengarten oder die Sanierung des Freibads verschoben wurden, trägt zur Verbesserung der Ausgabenseite bei. Auch der Bau der neuen Kita im Norden startet erst in diesen Tagen, statt 2022 fertig zu werden. Andererseits können solche Verschiebungen in der Planung auch zu Einnahmeausfällen führen. So fallen rund 950 000 Euro Mindereinnahmen an, weil das Umlageverfahren Schürenstraße/Christian-Rathstraße voraussichtlich erst im kommenden Jahr rechtskräftig wird.

Mehrkosten in Verschiedenen Bereichen

Mehrausgaben verzeichnet der Plan in unterschiedlichen Bereichen: Das reicht von der Corona-Testung für Mitarbeiter (36 000 Euro), über verschiedene Posten zur Vorbereitung auf eine Gasmangellage von mehr als 100 000 Euro bis hin zu dem neuen Fahrzeug für den Löschzug Füchtorf, der angesichts eines besonderen Angebotes bereits in diesem Jahr beschafft wird.

Zu den ungewöhnlichen Zahlen gehören die 15 500 Euro, die mehr als geplant bei der Gebäudeerhaltung auftauchen. Der Hintergrund ist alles andere als positiv: Weil die Schäden durch Einbruch, Leitungsschäden und Vandalismus deutlich gestiegen sind, stiegen auch die Einnahmen aus Versicherungsleistungen oder Schadensersatz.

Alles in allem zeige der Finanzbericht einen „ganz positiven Wert“, fasste Uphoff zusammen, verwies aber auch darauf, dass das Liquiditätspolster dennoch weiter abschmelze.