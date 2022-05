Lohn für einen „zähen, langen Weg“

Die Bauarbeiten am Neubau am Drostengarten sind längst abgeschlossen, Bewohner und Dienstleister eingezogen. Doch eine offizielle Einweihung stand bisher aus. Das änderte sich am Samstagnachmittag. Viele auf unterschiedliche Weise am Projekt Beteiligte kamen hier zu einem Festakt zusammen.

2015 habe er mit seiner Ehefrau vor der damaligen Industriebrache gestanden, berichtete Investor und Bauherr Hubert Korte. „Das gehört doch nicht in eine Innenstadt“, habe man sich damals gedacht – und dementsprechend ein Ziel ins Auge gefasst. „Das hier ist ein sensibler Bereich“, verwies Korte auf das an Hessel und Drostengarten angrenzende Areal.

„ »Das Ergebnis spricht für sich.« “ Architekt Markus Schöfbeck

Apropos Drostengarten: Rund 900 Quadratmeter der öffentlichen Grünfläche wurden zwecks Realisierung der Baumaßnahme entfernt und in öffentlich zugängliche Parkplätze umgewandelt. Unumstritten war dieser erhebliche Eingriff in Bevölkerung und Kommunalpolitik nicht. Er habe drei Ordner mit Presseartikeln rund um das Thema, so Korte. Und auch der Untergrund bereitete den Beteiligten einiges Kopfzerbrechen. Nach dem Abriss der alten Halle 2019 und Bodengutachten suchten Architekten und Bauunternehmer nach einer Lösung für das Gelände nahe der Hessel. 55 Pfähle wurden bis zu 18 Meter tief ins Erdreich getrieben, um eine Realisierung des Neubaus zu ermöglichen. „Ich danke allen, die verstanden haben, dass es sich lohnt für seine Ziele zu kämpfen“, wandte sich Korte an die anwesenden Vertreter der unterschiedlichen Gewerke.

Der verantwortliche Architekt Markus Schöfbeck sprach von einem „zähen, langen Weg. Das Ergebnis spricht für sich.“ Auch Landschaftsarchitekt Robin Morbach sprach von einem sehr komplexen Projekt. Er sei zunächst skeptisch ob der Beschneidung des Drostengartens gewesen, freue sich nun jedoch auf die Gestaltung der verbliebenen angrenzenden Parkfläche.

55 Pfähle für die sichere Gründung

Der mit seiner Praxis in den Neubau umgezogene Matthias Habighorst ergriff stellvertretend das Wort und lobte die Leichtigkeit und den Optimismus Kortes. „Wir alle sind glücklich, Mieter und Eigentümer zu sein.“ Auch Bürgermeister Josef Uphoff, der gemeinsam mit seinen Stellvertretern Klaudius Freiwald und Johannes Philipper an den Feierlichkeiten teilnahm, gratulierte. „Es ist außerordentlich schön und gut geworden“, lobte Uphoff das neue Bauwerk im Zentrum der Stadt. „Wer gut gründet weiß, dass er lange etwas von seiner Investition haben wird“, sprach auch er die umfangreichen Erdarbeiten an. Er sprach von einer „Bereicherung für Sassenberg“. Pfarrer Michael Prien segnete „ein Haus, in dem gelebt und gearbeitet werden darf.“