Lothar-Linde als wachsendes Symbol

„Wir hätten gerne alle hierhin eingeladen“, fuhr Uphoff fort. Ein Sektempfang in Pandemiezeiten sei jedoch schwierig. Bei allen Einschränkungen bleibe der Anlass des Treffens jedoch „wunderschön“. Schließlich hatte Sachsenherzog Lothar im Jahre 1121 eine Motte aufschütten lassen – und damit den Grundstein der heutigen Stadt gesetzt.

Pandemiebedingt fand der Empfang im Rathaus in kleinerer Runde statt. Foto: Christopher Irmler

Aus Lothars Geburtsort Süpplingenburg war Bürgermeister Dieter Eckner in die Hesselstadt gereist, um sich als Erster in das Goldene Buch der Stadt einzutragen. „Wir sind nicht nur stolz auf unsere Vergangenheit mit Kaiser Lothar, sondern auch auf unsere Gegenwart“, stellte Eckner kurz die 700-Seelengemeinde nahe Helmstedt vor. Anschließend übergab er als Präsent einen Ehrenteller an seinen Amtskollegen. Unter den Festgästen war auch Detlef Ebert, Bürgermeister der Partnerstadt Löcknitz.

Als Gastgeschenk erhielt Josef Uphoff einen Wandteller aus Dieter Eckners Heimat Süpplingenburg. Foto: Christopher Irmler

Im Anschluss wurde in größerer Runde in der Schloßstraße, nun mit rund 60 Personen und den Aktiven des Gebrasa-Blasorchesters, an historischer Stelle weitergefeiert. Jene Stelle, an der einst die Motte errichtet worden war.

Neben Nachbarn zählten vor allem Vertreter aus Kunst, Kultur, Heimat- und Brauchtumspflege zu den Gästen. Uphoff dankte allen Aktiven, die bereits im Jahr 2019 mit der Planung eines Festprogramms begonnen und „erstklassige Ergebnisse“ erzielt hätten. „Das ist ein schönes Beispiel, welche Kraft im Ehrenamt steckt.“ Namentlich hob er ein Trio hervor. Schließlich seien es Hans-Christoph Fennenkötter, Dr. Ansgar Russell und Dr. Reinhold Schoppmann gewesen, die die Idee der Lothar-Linde eingebracht hatten. Ähnlich der Kaiser Lothar-Linde in Königslutter wurde nun auch auf dem ehemaligen Gebrasa-Gelände ein solcher Baum gepflanzt.

Henning Dörholt sprach über seine Familiengeschichte und deren Verbindung zur Stadt. Foto: Christopher Irmler

Während Pfarrer Andreas Rösner die starken Verbindungen zum kirchlichen Leben aufgriff – hier befand sich einst der Amtssitz des Fürstbischofs – gewährte Henning Dörholt Einblicke in seine Familiengeschichte. Schließlich waren es seine Vorfahren, die Gebrüder Heinrich und Christian Rath, die mit der Gründung der Firma Gebrasa den Grundstein für eine Blütezeit Sassenbergs legten. Die Familie Dörholt wolle das Historische bewahren und Neues wagen. „Wir sehen dieses Erbe als Verpflichtung an“, betonte er.

Im Anschluss schilderte Hans-Christoph Fennenkötter in einem detailreichen Vortrag die Historie des Sassenbergs. Der Grund für die Motte sei die strategische Lage gewesen: In der menschenleeren, unwegsamen Gegend konnte hier ein gut zu verteidigendes Bollwerk errichtet werden. „Sassenberg war eine uneinnehmbare Feste“, machte er deutlich.

Zum krönenden Abschluss der Feierlichkeiten enthüllten die Bürgermeister Uphoff und Eckner schließlich gemeinsam eine Plakette vor der Lothar-Linde. Beim traditionellen Angießen erhielten sie Unterstützung von Karl-Alfred Dörholt, einem weiteren Nachfahren der Familie Rath.