Lust auf Blutspende bricht ein

Die Zahl an Blutspenden sind im Jahr 2021 deutlich zurückgegangen. Das ist für die Aktiven des DRK-Ortsvereins gleich in dreifacher Hinsicht belastend.

Das Jahr 2021 ist für die Blutspende-Aktiven der DRK-Ortsgruppe Sassenberg gar nicht gut gelaufen. „Zu Beginn der Corona-Zeit lief die Blutspende noch wie Bombe“, erinnert sich Rotkreuzleiterin Meike Schwerter gerade auch an Zeiten des Lockdown. Doch dann ging die Spendenbereitschaft drastisch zurück. Nach 1456 Blutspenden 2020 sind es in diesem Jahr nur 1131, davon 35 (2020: 63) Erstspender. Gerade der letze Termin in Füchtorf hat den Blutspendebeauftragten Thomas Kunstleve heftig enttäuscht. Mit 140 Spendern habe man gerechnet, nur 86 kamen. In Sassenberg lief es etwas besser, aber 132 Spender ist auch noch kein zufriedenstellendes Ergebnis, gibt Schwerter zu.

Für den DRK-Ortsverein ist die Situation gleich in dreifacher Hinsicht belastend, denn natürlich stehen die Aktiven inhaltlich voll hinter dem Sinn der Blutspende. Schließlich werden auch zu Corona-Zeiten Blutkonserven für verschiedene Zwecke dringend gebraucht. Und das regelmäßig frisch.

Der Ortsverein hat aber auch ganz praktisch etwas von den Blutspendeterminen, die er betreut. Für jede Blutspende fließt ein gewisser Betrag in die Gruppenkasse und der wird gerade in diesem Jahr, in dem die Einnahmelage auch ansonsten mau war, schmerzlich vermisst. Genau einen bezahlten Einsatz im Sanitätsdienst beim Gartenfestival auf Harkotten konnte Schwerter für 2021 registrieren.

Weniger Lohn – mehr Aufwand

Für weniger Lohn haben die Aktiven aber mehr Aufwand als bei herkömmlichen Terminen, erläutern Kunstleve und sein Kollege Markus Rennemeier. Allein für die Verpflegung, die nach der Blutspende vorgeschrieben ist: Vor jedem Termin müssen sie jetzt zum Großhandel nach Münster fahren, um abgepackte Snacks und Getränke zu besorgen, die abends mit mehreren Helfern im DRK-Heim an der Carl-Benz-Straße per Hand ordentlich in Lunchtüten verpackt werden. Von den Blutspendern, die gerne Frisches hätten, ernten sie für die Tüten dann sogar teilweise noch Kritik. „Wir wissen selber dass die Einwegverpackungen nerven“, gibt Rennemeier zu. Aber frische Verpflegung ist unter Corona-Bedingungen nicht erlaubt. Sind die Termine schlechter besucht als erwartet, laufen die Einwegpäckchen allerdings im ungünstigen Fall sogar vor dem nächsten Einsatz ab und bereiten damit einen weiteren Verdruss.

Woher die nachlassende Spendenbereitschaft kommt, darüber können auch die Freiwilligen nur spekulieren. „Viele vermissen wohl das gemütliche Zusammensitzen nach der Spende“, vermutet Schwerter. Die Stammspender kommen weiterhin, aber die Gelegenheitsspender und die wichtigen Erstspender fehlen. 90 Prozent der Spender eines Termins seien jetzt Stammspender, schätzt Kunstleve. Auch der Nachwuchs darf nicht mit und zuschauen. Die Blutspende kann derzeit kein sozialer Treffpunkt sein.

Sorge um dringend benötigten Nachwuchs

Für den Ortsvereins selber könnte die Situation zu Nachwuchsschwierigkeiten führen. Dabei werden für beide Orte frisch zusammengestellte Unterstützungsteams dringend gebraucht, wirbt Rennemeier. Auch in anderen Tätigkeitsbereichen als dem Blutspendedienst sind Interessierte beim Ortsverein sehr gerne gesehen. Informationen erteilt Michael Rennemeier unter 01 70 / 9 10 89 53.