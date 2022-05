Mädchentore zählen doppelt

„So sehen Sieger aus, schalalalala...“ – laut jubelnd verließen die Johannesschüler der 4a und 4b die kleine Herxfeldturnhalle, nachdem sie in einem packenden Endspiel in der Verlängerung die Jungen und Mädchen der Füchtorfer 4b mit 3:1 geschlagen hatten. Der Zwei-Tore-Vorsprung wurde möglich, weil das entscheidende Tor ein Mädchen geworfen hatte. Denn, beim Nikolausturnier zählen Treffer, die die Mädchen der gemischten Teams im gegnerischen Tor landen, traditionell doppelt.

Das Nikolausturnier hat vor mehr als 20 Jahren Jochen Munsberg mitinitiiert. Der pensionierte Lehrer hatte auch gestern wieder das Hallen-Mikro fest in der Hand und kommentierte die Spiele. Sieben Mannschaften kämpften in 22 Begegnungen gegeneinander. Die ebenso so engagierten wie fairen Spiele pfiffen Cora Horstmann und Finn Tönnemann. Das Turnier maßgeblich organisiert hatten Sportlehrerin Sandra Walkenfort und Annika Kattenbaum, Jugendwartin der Jugendsportgemeinschaft Sassenberg Greffen. Da das Handballturnier eigentlich noch vor Ostern stattfinden sollte, gab es als süße Belohnung für alle Mitspieler „Häschen-Schokolade“, und auch ein schwarzes Schlüsselband soll die Jungen und Mädchen an den spannenden Handball-Vormittag erinnern.

Pokalverteidigung gelingt Nikolausschülern nicht

Den Nikolausschülern gelang die Pokalverteidigung nach zwei Jahren coronabedingter Pause nicht. Die riesige Trophäe glänzt nun in der Sassenberger Johannesschule. Traurig und enttäuscht waren am Montag vor allem die kämpferisch starken Jungen und Mädchen der Füchtorfer 4b. Sie konnten sich nach dem Final-Abpfiff nicht über ihren respektablen zweiten Platz freuen. Auf Platz 3 landete „Greffen 2“, vor der Füchtorfer 4a und der 4a der Nikolausschule. Das Schlusslicht bildete das Team „Greffen 1“.