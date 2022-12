Ein großes Naturschutzprojekt fand in dieser Woche seinen Abschluss: Die Ems wurde im Bereich zwischen Neumühlenstraße und K18 renaturiert - ein großer Gewinn nicht nur für Pflanzen und Tiere.

Das Bauprojekt „Renaturierung Emsaue Sassenberg/Warendorf“ ist am Montag mit der Flutung des neuen Emslauf abgeschlossen worden. Seit Januar 2022 hat die Bezirksregierung Münster in Kooperation mit den Städten Warendorf und Sassenberg die Renaturierung umgesetzt. Vertreter der Bezirksregierung Münster, der Städte Sassenberg und Warendorf sowie des Kreises Warendorf überzeugten sich vor Ort vom Ergebnis.

Das Projekt gibt der Ems auf knapp zwei Kilometern Lauflänge mehr Raum zur Entwicklung durch breitere Gewässerprofile mit geringerer Fließgeschwindigkeit. Im Vordergrund standen laut Pressemitteilung der Bezirksregierung Umgestaltungsmaßnahmen zur Entwicklung von naturraumtypischen, fließgewässerdynamischen Prozessen im Fluss und in der Aue.

Bürgermeister Josef Uphoff (2.v.l.) lässt sich von Planer Andreas Vollmer (3.v.r.) den Umfang des Projekts erläutern. Foto: Bezirksregierung

Das Bauprojekt Emsaue Sassenberg/Warendorf nimmt mit dem finalen Durchstich jetzt seinen Abschluss. Der heutige Emslauf wird durch einen, bei Hochwasser überströmten, Zwischendamm verschlossen. Das Wasser muss sich künftig seinen Weg durch das neue Bett suchen. Die ebenfalls neu gebaute Sohlgleite verringert die Strömungsgeschwindigkeiten und hilft den Gefällesprung am Wehr „neue Mühle“ auszugleichen. Das Rückhalten des Wassers in der Fläche stellt die aktuell gestörte Einheit zwischen Gewässer und Aue wieder her und reduziert auch die Hochwassergefahr für die Umgebung.

Der neu gestaltete Emsabschnitt wird sich für viele Pflanzen und Tiere als Lebensraum sehr positiv auswirken, da Ufer und Sohle sich naturnah entwickeln können und so typische Gewässerstrukturen gebildet werden können. Diese Effekte werden durch den Einbau von Totholzelementen und Wurzelstubben zur Strömungslenkung und Strukturverbesserung angestoßen und optimiert. Durch Uferabbrüche werden so zum Beispiel neue Lebensräume für Uferschwalben entstehen.

Im Renaturierungsprojekt der Ems zwischen Neumühlenstraße und K18 kann sich die Ems nach dem Durchstich nun ihr neues Bett erobern. Foto: Ulrike von Brevern

Durch dieses Projekt der Ems-Renaturierung werden die Ziele der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) umgesetzt. Dabei konnten Synergien zwischen der Wasserwirtschaft und dem Naturschutz genutzt werden. Die Gesamtkosten der Renaturierung belaufen sich auf 1,5 Millionen Euro und werden zu 100 Prozent aus Mitteln des Umweltministeriums NRW für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie getragen.