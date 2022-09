„Mehr Zeit für alle und weniger Bürokratie“

Demonstration vor dem Altenzentrum St. Josef in Sassenberg: „Bürokratie frisst Zeit“ und „Infektionsschutz ist nicht allein Aufgabe der Pflege“ war auf Plakaten zu lesen. Mit Rasseln und klappernden Dosen machten die Senioren und Mitarbeitende ihrem Unmut zudem lautstark Luft.

Als Zeichen gegen die Überlastung der Langzeitpflege ließ das Altenzentrum St. Josef gestern Nachmittag Besuche nur draußen stattfinden. Gemeinsam mit den Angehörigen wies die Einrichtung auf die prekäre Personalsituation hin. „Während Corona in der Mitte der Gesellschaft keine Rolle mehr zu spielen scheint, ist die Pandemie in der Pflege noch lange nicht vorbei. Unsere Mitarbeitenden arbeiten seit zweieinhalb Jahren über ihr Limit hinaus“, unterstrich Werner Fusenig, Leiter des Altenzentrums St. Josef.

Bei der bestens organisierten Demo an der Elisabethstraße hielten Mitarbeitende und Bewohner Plakate hoch. Auf ihnen standen Slogans wie „Keine Zeit für mich“, „Bürokratie frisst Zeit“ und „Infektionsschutz ist nicht allein Aufgabe der Pflege“. Lautstark unterstrichen die Bewohner ihren Protest mit Rasseln und klappernden Dosen. Auch von Seiten der Mitarbeitenden wurde der Ruf nach weniger Bürokratie und „mehr Zeit für alle“ laut.

Fusenig sprach allein von rund 36.000 bisher vor Ort durchgeführten Corona-Tests, das seien rund 300 die Woche. Allein auf Besucher entfielen dabei rund 100 Tests. Auch die Ein- und Auslasskontrollen binden laut Fusenig, viel Personal-Power.

Infektionsschutzgesetz: Bundestag stimmt heute ab

„Während die Corona-Schutzverordnungen in den Einrichtungen der Langzeitpflege mit dem geänderten Infektionsschutzgesetz weiterhin umgesetzt werden müssen, ist deren Refinanzierung in Teilen ausgelaufen“, so Fusenig. Träger, wie das Altenzentrum St. Josef, eine Einrichtung der Caritas Seniorenheime, befürchten daher, dass Zusatzaufgaben dauerhaft vom Einrichtungspersonal gestemmt werden müssen. Auf mehr Bürokratie folge weniger Personal und damit weniger Zeit für die Versorgung von Pflegebedürftigen, unterstrich Fusenig.

Am heutigen Donnerstag stimmt der Bundestag über das geänderte Infektionsschutzgesetz ab. Einrichtungen der Langzeitpflege müssen weiterhin zeitintensive Maßnahmen zum Infektionsschutz, wie Einlasskontrollen, Zertifikatskontrollen und Dokumentation der Vorgänge, umsetzen. Bis Juni 2022 konnten Pflegeeinrichtungen die Aufwendungen, die durch die Umsetzung der Coronamaßnahmen entstanden, sowie coronabedingte Mindereinnahmen über den Pflegerettungsschirm geltend machen. Das ist durch das Auslaufen des Rettungsschirms nicht mehr möglich, kritisierte der Leiter des Altenzentrums.

Bereits im Vorfeld der Demo habe er die heimischen Bundestagsabgeordneten angeschrieben, aber bis gestern Nachmittag keine Antwort oder auch nur eine bloße Rückmeldung erhalten.