Nach bereits einigen spannenden Wochenenden ging es am 10. Juli für 659 Tauben der Reisevereinigung Versmold in das 416 Kilometer entfernte Parsberg. Dort konnte der Start um 10.30 Uhr erfolgen. So mussten die Züchter sich bis zum Nachmittag gegen 15.30 Uhr gedulden, bis die ersten ihrer Tiere auf den Heimatschlägen eintrafen. Hierbei hatte das Team Hermann und Holger Auffahrt aus Lienen die schnellsten Tauben des Tages. Sie errangen den ersten und zweiten Platz. Aber auch Bernhard Glanemann aus Füchtorf konnte drei seiner Schützlinge in den schnellsten zehn Rängen platzieren. So holte er wiederum wichtige Wertungen und Punkte für die Meisterschaft.

Auch das Trio Kleine Wächter holte sich gute Punkte an diesem Wettflug-Tag. Die höchste Fluggeschwindigkeit lag bei 85 km/h. Für die Tauben des Jahrgangs 2020 war nach diesem Flug die Saison bereits beendet. Hier konnte sich Heinrich Scheiper vom Verein „Treu zur Heimat Ostenfelde“ den Titel des Jährigen-Meister 2021 sichern. Platz zwei belegten David+Angelika +Stefan Kleine Wächter. Auf dem dritten Rang landeten Hubert und Frank Möllenbeck aus Glandorf.

Den besten jährigen Vogel der RV besitzt die Familie Kleine Wächter. Das Tier schaffte es bei elf Distanzflügen bemerkenswerte zehnmal in die Wertung. Somit ließ er die Konkurrenz hinter sich. Für die Alttiere ging es nun auf den Finalflug, um den Meister 2021 zu ermitteln. Laut Programm sollte eine Flugstrecke von circa 600 Kilometern absolviert werden, jedoch meinte es das Wetter nicht so gut mit den Teilnehmern. Somit wurde nochmals der Ort Hemau angesteuert. An diesem Platz wurden die Tauben in der Saison bereits schon mal gestartet. Sie kannten sich also bereits bestens aus. Gute Voraussetzungen, um einen gelungenen Abschluss für die Saison zu haben.

Der Start erfolgte bereits um 7 Uhr in der Frühe. Die schnellste Taube des Tages landete bei Norbert Poppe vom Verein „Ohne Furcht Glandorf“ um 13.11 Uhr. Das Team Kleine Wächter konnte unter den zehn schnellsten Tieren des Tages die Plätze 2,3,4 und 8,9,10 behaupten. Auch Bernhard Glanemann war auf dem sechsten Platz vertreten. Durch diese wertvollen Wertungen wurde das Team Kleine Wächter zum Meister des Jahres 2021 der Reisevereinigung Versmold. Sie erzielten auf elf Distanzflügen 49 Preise mit ihren fünf besten Tieren und diese haben durch ihre Schnelligkeit 3396,77 Punkte gesammelt. Bernhard Glanemann konnte sich den zweiten Platz in der RV Meisterschaft sichern. Seine Tauben erlangten 44 Preise und 2600,10 Punkte. Der dritte Platz in den RV Meisterschaftsrängen ging an Heinrich Scheiper mit 44 Preisen und 2305,86 Punkten.

Der Verein Derby Füchtorf ist in diesem Jahr nun der beste Verein der Reisevereinigung Versmold. Durch die sehr guten Leistungen während der gesamten Saison konnten sie die Konkurrenz hinter sich lassen. Der Titel des Weibchen-Meister ging auch an das Trio Kleine Wächter. Hier konnten sie sich auch einen Vorsprung erarbeiten. Denn die drei besten Weibchen der RV Versmold gehören ihnen. Sie schafften es alle drei von elf Wettflügen an zehn Wochenenden Platzierungen zu erfliegen.

Die besten männlichen Tiere sind bei Bernhard Glanemann zu Hause. Somit hat er die RV Vogelmeisterschaft errungen. Auch seine beste Taube tauchte zehn mal in den Wertungen auf und wurde somit das beste Männchen der Reisevereinigung. Gustav Schulze Wienker belegte zum Ende der Alttiersaison den zweiten Platz in der 2. Liga. Er ist nur knapp dem Züchter Manfred Greßhake unterlegen. Auch die besten Einzeltiere der 2. Liga sind in Füchtorf zu Hause. Gustav Schulze Wienker kann hier sowohl das beste Weibchen wie auch den besten Vogel vorweisen.

Die Mitglieder vom Verein Derby Füchtorf freuen sich sehr über diese gelungene Saison und fiebern nun den Distanzflügen für ihre Jungtauben entgegen. Dafür laufen nun die Vorbereitungen auf Hochtouren und die junge Garde ist nun so alt und vital, dass sie mit einem Wettflug von circa 140 Kilometer Entfernung starten kann.