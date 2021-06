Minisportabzeichen für alle

Unter Coronabedingungen absolvierten alle 107 Kinder der Bewegungs-Kita „Pusteblume“ erfolgreich ihr Minisportabzeichen. Da die Gruppen noch streng voneinander getrennt betreut werden müssen, konnte sich pro Tag immer eine Gruppe auf dem Außengelände der Kita den Herausforderungen 400 Meter Lauf, Ballwurf, Weitsprung und 30 Meter Sprint stellen. Dabei hatten die Kinder sehr viel Freude und Ausdauer. Sportabzeichen-Stützpunktleiterin Maria Rüdenholz-Butterweck vom VfL Sassenberg kam in der Aktionswoche jeden Vormittag in die Kita, um in den fünf Gruppen das Minisportabzeichen zu begleiten. Anschließend bekamen die kleinen Sportler unter dem Applaus aller Kinder eine persönliche Gratulation und eine Urkunde. Eine kleine Süßigkeit als Geschenk vom VfL Sassenberg belohnte die Kinder zusätzlich für die Anstrengungen. Die Sportaktion wurde von der Sparkasse und dem Kreissportbund unterstützt.