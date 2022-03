Mit dem Loch leben lernen

Zu den im Haushalt geplanten Projekten zählen unter anderem (im Uhrzeigersinn) der Neubau und die Sanierung der Wirtschaftsgebäude am Freibad, der Neubau des Trainingssportplatzes im Brook hinter der Schützenhalle, sowie Instandhaltungsarbeiten am Sportlerheim und dem Waldstadion, eine Lärmschutzwand für das geplante Baugebiet südlich der Christian-Rath-Straße und Maßnahmen an den Schulen, darunter die Erneuerung des Hallenbodens in der kleinen Herxfeldhalle, in der derzeit auch Rat und Ausschüsse tagen.

Bei Einnahmen von gut 30 Millionen und Ausgaben von gut 35 Millionen Euro klafft im Haushalt der Stadt für das Jahr 2022 ein Loch von rekordverdächtigen 4,854 Millionen Euro. Dennoch verabschiedete der Rat Donnerstagabend das mit Investitionen prall gefüllte Zahlenwerk. Nicht einstimmig: Fünf von sechs FWG-Mitgliedern enthielten sich, nachdem Fraktionschef Peter Holz wie in den letzten Jahren in seiner Rede ein Zuviel an Investitionsprojekten scharf kritisiert hatte.

Haushaltsrechtlich besteht kein Problem mit dem Loch, denn in der Rücklage stecken genügend Mittel zum Ausgleich, hatte Bürgermeister Josef Uphoff schon bei der Vorstellung des Planentwurfs festgehalten. Doch die Sprecher aller Fraktionen außer der CDU kritisierten, dass sich schon jetzt abzeichne, dass große Vorhaben wie etwa die geplanten Arbeiten am Freibad gar nicht mehr umsetzbar seien – sei es durch Personalmangel in der Verwaltung, verzögerte Genehmigungen oder Ausschreibungszeiten.

„ »Wir zeigen Ihnen die Gelbe Karte.« “ Sven Blütghen, (FDP)

Während Michael Franke (SPD) viel Verständnis für die Situation der Verwaltung zeigte, forderte Sven Blüthgen (FDP) für 2023 „mehr Präzision“ im Haushalt: „Herr Bürgermeister, wir zeigen Ihnen die Gelbe Karte.“ Helmut Peitz (CDU) wies am Beispiel der geplanten neuen Kita im Norden, die nun statt am Steinbrink verzögert im Herxfeld entstehen soll, darauf hin, „wie schwierig es mitunter für Rat und Verwaltung trotz umfangreicher Planungen ist, erarbeitete Konzepte in Taten umzusetzen“.

Auch Rat trägt Verantwortung

Dass der Haushalt erneut mit einer Beratungszeit von nur vier Wochen verabschiedet werden musste, wurde ebenfalls kritisiert. Angesichts der Unterbesetzung der Verwaltung, die zu den Gründen gehöre, forderten Grüne und FDP ein besseres Personalmanagement. Was die Fülle an Investitionsvorhaben angeht, fassten sich die Kommunalpolitiker aber auch an die eigene Nase. So bot die FWG für das nächste Jahr an, die Fraktionen könnten Projekte in einer Sondersitzung priorisieren.

Dank an Martin Kniesel und Dirk Schöne

In den Ansprachen spiegelte sich die Anerkennung der Fraktionen für die Arbeit der Verwaltung und des Ehrenamts in der Stadt wider. Helmut Peitz dankte zudem dem in Ruhestand gegangenen Hauptamtsleiter Martin Kniesel und dem vom Amt zurückgetretenen ehemaligen zweiten Bürgermeister Dirk Schöne (CDU), „die uns im Rat mit ihrem Engagement und ihrer positiven Lebenseinstellung die letzten Jahre begleitet haben“.

Realistischer Ansatz für die Gestaltung Helmut Peitz Foto: CDU Helmut Peitz (CDU) bezeichnete den Haushaltsentwurf sowohl bei der Höhe der veranschlagten Investitionsausgaben als auch dem vorgesehen Kreditrahmen, „gerade in der momentan schwer einzuschätzenden Entwicklung“, als „realistischen Planungsansatz um unsere Stadt auch weiterhin attraktiv, lebenswert und wettbewerbsfähig zu halten“. Unter den Investitionsmaßnahmen, die er sehr detailliert vorstellte, verwies er unter anderem auf den in der Höhe verdoppelten Ansatz für die Instandhaltung von Wirtschaftswegen als „richtigen Schritt“. Bei der Umgestaltung des Drostengartens „sollten wir anstreben, die vielen guten Ideen und Vorstellung der Beteiligten auf einen Gesamtkostenaufwand von 500 000 Euro zu begrenzen“, schlug er vor. Bei der Suche nach dem geplanten Hundeplatz „dürfen wir aber nicht vergessen auch für unsere Kinder und Jugendlichen Orte und Plätze bereit zustellen, an denen sie sich austoben können“. In Bezug auf das Waldstadion im Brook betonte er neben der Erneuerung der Tribünenwände und der Zaunanlage besonders die „dringend notwendige Erneuerung der Tartanbahn“. ...

Maßnahmen künftig priorisieren Peter Holz Foto: privat Peter Holz (FWG) enthielt sich weitgehend der Kritik an Einzelprojekten, betonte dafür wie schon in den vergangen beiden Jahren in seiner Haushaltsrede die Kritik seiner Fraktion, der Haushalt sei im Bereich der Investitionen „überfrachtet“. Er bot an, im Zuge der nächsten Erarbeitung des Entwurfs 2023 mit den Fraktionen in einer Sondersitzung eine Priorisierung der angedachten Maßnahmen vorzunehmen. Sowohl die Umgestaltung des Freibades, als auch der Ausbau der Rudolf-Diesel-Straße und die Umgestaltung des Drostengartens seien jedoch Projekte, bei denen sich jetzt bereits abzeichne, dass sie eher erst im kommenden Jahr realisiert werden könnten. Damit seien Aussagen zur Höhe des negativen Jahresabschlusses schon jetzt überholt. Er gab zu, die Fraktionen seien wie im Haushaltsentwurf angesprochen für die Gestaltung mitverantwortlich. Es sei jedoch „ärgerlich“, dass die Verwaltung keine Erkenntnis aus der Kritik der vergangenen Jahre gezogen habe. Es sei „kein Zeichen von Versagen“, Projekte wegen Personalmangel oder dem „überbordenden Verwaltungsaufwand in unserem Lande“ zurückzustellen. ...

Freude über viele grüne Positionen Norbert Westbrink Foto: Grüne Norbert Westbrink (Bündnis 90/Die Grünen) prognostizierte ebenfalls mit Blick auf die Erfahrung aus vergangenen Jahren, dass „viele geplante Maßnahmen nicht umgesetzt werden“ und fuhr fort: „Was soll man groß zum Haushalt sagen. Ich wüsste nicht, dass in den letzten Jahren der Haushalt auch nur annähernd gepasst hat.“ Positiv merkte er jedoch an, dass grüne Projekte wie die Förderung von Lastenrädern oder Maßnahmen für eine Grüne Infrastruktur erneut im Haushalt auftauchen. Auch viele andere Einzelmaßnahmen im Bereich E-Mobilität und Naturschutz hob er hervor. Zudem sei seine Fraktion froh, „dass wir zusammen mit der SPD, der FWG und der FDP die Erhöhung der Grundsteuern verhindern konnten“. Angesichts von Flächenversiegelung forderte er beim Thema Neubaugebiete mehr günstige Wohnungen in Mehrfamilienhäusern. Verkehrspolitisch regte er an, auf Radwege im Zentrum ganz zu verzichten und so zur Verlangsamung beizutragen. Westbrink erinnerte an das „Integrierte Klimaschutzkonzept“, das vor einigen Jahren erstellt wurde und fragte nach dem Stand der Umsetzung. ...

Viele Ideen für die Zukunft Sven Blüthgen Foto: privat Sven Blüthgen (FDP) kritisierte den „historisch hohen Kassenstand von circa 13 Millionen Euro“. Er sei „kein Ausdruck einer positiven Haushaltsführung“, sondern unrealistischer Ansätze. Seine Fraktion fordere „zukünftig einen präziseren Haushaltsentwurf“. In der letzten Ratssitzung des Jahres könne ein Überblick über umgesetzte Projekte gegeben werden, schlug er vor. Zugleich forderte er ein „durchdachtes Personalkonzept“ für die Verwaltung. Die Betrachtung der einzelnen Haushaltsbereiche verknüpfte Blüthgen mit einer Vielzahl an weitergehenden Ideen und Vorschlägen seiner Fraktion. So regte er in Zusammenhang mit dem geplanten „Bike Park“ eine „Umfrage unter den Jugendlichen nach gewünschten Freizeitmöglichkeiten als zielführend“ an. Das könne auch der Weg zu dem von der FDP angeregten Jugendparlament sein. Zentralen Raum in seiner Rede nahm das Thema Digitalisierung ein, sowohl bei den Schulen als auch im Bereich der Verwaltung oder in Form einer „digitalen Eintrittskarte“ sogar für den Tourismus. „Unser Wunsch ist es dass Sassenberg eine Vorreiter-Rolle einnimmt und eine innovative Denkweise fördert.“ ...