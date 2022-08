Mit dem Rad auf den Spuren der Unkemänner

Als die Weiße Dame (alias Maria Krützkamp) plötzlich aus dem Graben auftauchte, wurde es trotz strahlendem Sonnenschein doch ein bisschen gruselig. Der Heimatverein Füchtorf hatte im Rahmen der Ferienspiele zum zweiten Teil einer Radtour auf den Spuren der Unkemänner eingeladen. Mehr als 30 Kinder und Erwachsene nahmen teil.

Heimatführer Clemens Knappheide erläuterte die historischen Hintergründe, während sich Marlies Borisch für jede der verschiedenen Stationen passende und unterhaltsame Spiele ausgedacht hatte. Eingeteilt in vier Mannschaften traten die Kinder und Erwachsenen am Drei-Länder-Eck im Baumstammsägen und anschließendem Baumscheibenweitwurf gegeneinander an. An der Atlas-Statue am Försterhaus auf Harkotten, diente ein schwerer Medizinball, der um die Wette weitergereicht wurde, als Symbol für die Weltkugel auf den Schultern des Titanen. An der letzten Station sorgte ein Lanzenstechen auf der Wiese vor Haus Harkotten, bei der Wasserbomben zerstört werden mussten, für feuchtfröhliches Vergnügen, ehe der Heimatverein die Ferienkinder und ihre Eltern am Heimathaus mit einer Grillwurst belohnte.