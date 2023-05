Mit dem Rad durch den Harz

Die lange Runde um Deutschlands nördlichstes Mittelgebirge führte durch die drei Bundesländer Niedersachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt. Mitglieder und Freunde der Berg- und Wintersportabteilung des VfL Sassenberg starteten nach ihrer Anreise in

Goslar mit ihrer achttägigen Fahrradreise. Den Bummel durch die tausendjährige Kaiserstadt mit ihren malerischen Gassen und Plätzen genossen die Radfahrer, bevor es am nächsten

Über den Brocken nach Blankenburg

Tag über den Brocken nach Blankenburg ging. Der Gipfelanstieg auf 1140 Meter erforderte viel Anstrengung und Kondition. Bei der Abfahrt wurde der Blick auf tausende von sterbenden Bäumen freigegeben. Klimawandel und Borkenkäfer haben den Fichtenwäldern im Harz stark zugesetzt. Die Rundtour um Blankenburg führte durch das wunderschöne Örtchen Quedlinburg. Ein Besuch im Cafe mit dem leckersten Käsekuchen der Welt war selbstverständlich. In idyllischer Lage mit einem wunderschönen Ausblick auf die Rammelburg übernachtete die Gruppe im Hotel Rammelburgblick. Von hier aus führte der Weg über den Ort Wickerode nach Bad Sachsa durch ausgedehnte, oft sehr dichte Mischwälder und romantischen, abgelegenen Flusstälern. In Bad Sachsa radelte die Fahrradgruppe um den Juessee in Herzberg und in Pöhlde wurde eine über 1000 jährige Gerichtslinde bestaunt. An der Steinatalsperre vorbei und der Wasserscheide mit

Ausblick auf endlose Rapsfelder

Ausblicken auf endlose Rapsfelder radelte die Gruppe zu ihrer letzten Übernachtung in Seesen. Die letzten der über 500 Kilometer langen Radstrecke nach Goslar führten an der Granetalsperre vorbei, und auch ein letzter Berg musste überwunden werden. Wundervolle Landschaften, Burgen und auch die Städte mit ihren vielen Fachwerkhäusern ließen diemanchmal schwierige Streckenführung vergessen.