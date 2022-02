Mit „Extrageld“ gegen Corona-Lücken

Schülerinnen und Schüler, die in Sassenberg zur Schule gehen, kommen in den Genuss von rund 79.000 Euro „Extrageld“ aus Bundes- und Landesmitteln. Damit sollen Corona-Lücken aufgefangen werden, zum Beispiel auch beim sozialen Zusammenhalt. 30 Prozent sind für Nachhilfeunterricht gedacht, um Wissenslücken zu schließen. Das klingt allerdings einfacher, als es ist.

Die Coronazeit rüttelt die Schulen heftig durch. Um soziale Folgen aufzufangen und Wissenslücken zu schließen, haben Bund und Land das millionenschwere Programm „Ankommen und Aufholen nach Corona“ aufgelegt. Kinder und Jugendliche, die in Sassenberg zur Schule gehen, profitieren dabei allein im Programmteil „Extrageld“ von Fördermitteln in Höhe von rund 79.000 Euro, teilte André Depenwisch auf Anfrage mit. Er ist bei der Stadtverwaltung für die Schulen zuständig.

40 Prozent der Mittel bleiben beim Schulträger – der Stadt. 30 Prozent gehen als eigenes Budget an die Schulen, 30 Prozent wandern in Form von Bildungsgutscheinen für Gruppen-Nachhilfeunterricht direkt an ausgewählte Schülerinnen und Schüler. Dieser Teil des Programms kommt jetzt gerade in Gang, denn erst seit sechs Wochen kennen die Schulen die Rahmenbedingungen.

55 Mal Nachhilfe an der Sekundarschule

Mit insgesamt 120 geplanten Bildungsgutscheinen im Wert von rund 200 Euro liegt Sassenberg knapp über dem Soll, berichtet Depenwisch. Die Stadt hat aus ihrem Budget etwas aufgestockt. An der Sekundarschule ging das Angebot mit dem Halbjahreszeugnis an die Eltern der betroffenen Schüler raus. 55 Gutscheine liegen bereit. „Doppelt so viele wären schön gewesen“, verweist Schulleiterin Elisabeth Suer auf den deutlich höheren Bedarf. Die Tücke der Gutscheine liegt allerdings im Detail. „Der Gedanke ist gut, aber die Umsetzung! Es ist ein richtiger bürokratischer Akt“, stöhnt Suer. Derzeit wartet sie darauf, welche Eltern das Angebot wahrnehmen, denn auch hier gibt es Hürden. Die Nachhilfe darf nur von Instituten erteilt werden, die beim Bildungsministerium registriert sind und auf einer öffentlich einsehbaren Liste stehen. Für Sassenberger bedeutet das Fahrten nach Warendorf oder Versmold, die die Eltern selbst organisieren müssten. Dort muss dann auch noch ein Platz in einer Gruppe frei sein.

Eltern müssen mitorganisieren

„Es ist schwierig, diese Menge an Schülern unterzubringen, zumal es jetzt wegen der Prüfungsvorbereitung ohnehin voll in den Instituten ist“, sagt Silvia Thomaschik, Inhaberin der „Schülerhilfe Warendorf“, die ihre Registrierung derzeit organisiert. Das überregionale Nachhilfeinstitut Abacus ist zwar für Sassenberg registriert, hat aber keine Räume.

Grundschulen werden kreativ

Um die Eltern mit der Organisation nicht zu überfordern, sind die heimischen Grundschulen von vornherein einen anderen Weg gegangen. Sie haben die Nachhilfe für die jeweils rund 20 Kinder in die eigenen Häuser geholt. Die Grundschule Füchtorf hat dafür die Dienste eines Nachhilfeinstituts aus Wesel eingekauft, das die vorgesehenen zehn Lerneinheiten sogar ein wenig strecken will, berichtet Schulleiterin Marlies Borisch.

Die Nikolaus- und die Johannesschule teilen sich die Dienste einer selbstständigen Lehrerin, die zugleich LRS-und Dyskalkulie-Trainerin ist. Man sei damit „gut aufgestellt“, denn die Defizite bestünden überwiegend in Deutsch und Mathe, freut sich Maria Erdmann, Leiterin der Johannesschule. Die Trainerin aus Freckenhorst habe sich eigens für diese Arbeit registrieren müssen, so Stefanie Dilla-Kell, Schulleiterin der Nikolausschule, die sich um den Kontakt gekümmert hatte. Bei den Kindern komme die Nachhilfe, die gerade anläuft, aber sehr gut an: „Lernen macht richtig Spaß!“, habe eines der Kinder begeistert erkannt.

Projekte für sozialen Zusammenhalt

Während Wissenslücken möglichst schnell geschlossen werden sollten, ist für die beiden anderen Säulen des Förderprojektes noch Zeit. Erst bis Ende des Jahres müssen die Gelder ausgegeben werden. Alle Schulleiterinnen haben dafür „Schönes“ im Sinn, das Zusammenhalt und soziale Fähigkeiten fördert: Klassenausflüge der Sekundarschüler in den Kletterwald, ein Trixitt-Sport-Tag an der Johannesschule oder ein Schulmusikprojekt in Füchtorf. Aber auch Sozialtrainings oder das abwechslungsreiche Programm „Fit in Deutsch“ in der Übermittagsbetreuung in Füchtorf stehen auf dem Förderzettel.