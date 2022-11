Mit Schul-T-Shirt Zeichen setzen

Die Schülerinnen und Schüler der St. Nikolausschule in Sassenberg freuen sich unbändig – jetzt haben sie einen einheitlichen Look. Hellblaue Schul-T-Shirts mit dem Logo der Schule gehören jetzt in ihre Kleiderschränke. Die Aktion von Förderverein und der Firma buddy Workwear Manufaktur machte es möglich.

Strahlende Gesichter – wohin man schaute an der St.-Nikolausschule. Begeistert und stolz präsentierten die Nikoläuse ihre nagelneuen Schul-T-Shirts in der Aula. Es war gewissermaßen ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk an die Kinder. Zwei Sponsoren waren großzügig, heißt es in einer Pressenotiz. Der Förderverein der Schule übernahm die gesamten Kosten für die 215 Hemden und das Warendorfer Unternehmen buddy Workwear Manufaktur sponserte den Druck des neuen Schul-Logos auf Vorder- und Rückseite des Trikots.

„Die Farbe find` ich toll!“, waren sich viele „Nikoläuse“ einig. Nun besitzen alle Kinder der Schule ein Shirt, das sie bei besonderen Anlässen, an Ausflügen oder sportlichen Aktivitäten tragen können, um die Verbundenheit mit der Schule und das Gefühl der Gemeinschaft nach außen hin sichtbar zu machen. Auch beim Winterfest am Samstag (19. November) von 15 bis 18 Uhr sollen sie der Hingucker werden.