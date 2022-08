Mit Tarzan-Sprüngen im Kletterpark unterwegs

Hier konnten sich die Kids in ihren Sommerferien so richtig austoben und die Herausforderung suchen. Der FDP Ortsverband bot im Rahmen der Ferienspieltage einen Auslug in den Kletterpark Ibbenbüren an. Und schon jetzt steht fest: Im nächsten Jahr soll es eine Wiederholung geben.

Im Rahmen der Ferienspieltage organisierte der Ortsverband der FDP Sassenberg-Füchtorf, wie bereits in vorherigen Jahren eine Fahrt in den Kletterwald Ibbenbüren. An Bord des Busses waren fünf Betreuer und 60 Kinder im Alter von neun bis 13 Jahren, die dem Klettern gemeinsam entgegenfieberten.

Bei bestem Wetter und mit reichlich Verpflegung startete der Ausflug morgens am Mühlenplatz in Sassenberg. Nachdem auch die Füchtorfer Kinder am Tie abgeholt wurden, führte die Fahrt nach Ibbenbüren. Und nach einer Sicherheitseinweisung ging es auch direkt hoch hinaus. In bis zu 14 Meter Höhe zeigten die Kinder Begeisterung und vor allem eine große Portion Mut. Drei Stunden lang wurden Parcours in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen beklettert. Zu den 145 Kletterelementen zählen Seilbahnen, Tarzan-Sprünge und Balancier-Elemente. Zwischen den Parcours stärkten die Kinder sich mit Muffins, Kuchen und Waffeln sowie reichlich Getränken“, so die FDP in ihrer Pressenotiz.

FDP-Kletterwald 1 Foto: privat

Nach erlebnisreichen Stunden im Kletterwald ging es dann wieder nach Füchtorf und Sassenberg. Alles, was von der Verpflegung übrig blieb, wurde im Anschluss an den Lebensmittelpunkt gespendet. Nicht nur den Kindern, sondern auch den Betreuern bereitete der Ausflug eine Menge Spaß. Der Ortsverband freut sich bereits auf eine Wiederholung im nächsten Jahr.