Mit Tradition und Innovationen punkten

Die Fleischwarenfabrik Wiltmann braucht Menschen mit Expertenwissen. Dafür greifen die Personaler gerne auf den breiten Erfahrungsschatz ihrer Mitarbeiter zurück, wollen aber auch die Ausbildung modernisieren. In einer Feierstunde begrüßte die Geschäftsführung jetzt nicht nur die neuen Auszubildenden, sondern gratulierte auch jahrzehntelangen Mitarbeitern zum Jubiläum. Einige waren schon als Azubis bei Wiltmann.

Personalleiter Heinrich Ostlinning ist stolz auf seine neuen Azubis, drei davon aus Sassenberg. Bei der Fleischwarenfabrik in Peckeloh starten in diesem Jahr drei junge Fleischer ihre Ausbildung, zwei junge Männer wollen den Beruf der Fachkraft für Lebensmitteltechnik lernen, und ebenfalls zwei werden Industriekaufleute. Maurice Visang aus Sassenberg wird den Personalleiter besonders fordern, denn er nimmt erstmals ein duales Studium im Fach BWL auf. Da ist der Personalleiter gleichzeitig Ausbildungsbetreuer.

Stolz ist Ostlinning besonders, weil es gelungen sei, mehr junge Leute zu gewinnen als im vergangenen Jahr, gerade im gewerblichen Bereich. Dafür macht er auch die gute Arbeit von Ausbildungsleiter Jörg Hemkemeier verantwortlich. Einige der jungen Leute haben sich aus einem bestehenden Arbeitsverhältnis zur Ausbildung entschlossen, um ihre Chancen zu verbessern.

Geschäftsführer kündigt Reformen in der Ausbildung an

Geschäftsführer Dr. Ingmar Ingold, Nachfahre des Firmengründers in fünfter Generation, begrüßte die neuen Auszubildenden. Er kündigte verschiedene Reformen in der Ausbildung an, mit der das Unternehmen künftig auf dem Bewerbermarkt noch besser punkten soll. Dazu gehöre nicht nur die Anhebung der Vergütung, sondern auch innovative Wege wie etwa Projektarbeiten aller Azubis, aber auch eine generelle Übernahmegarantie für alle, die ihre Ausbildung gut abschlössen.

Andre Dambietz ist seit 50 Jahren bei Wiltmann

Ingold betonte die Bedeutung von Personalbindung und eines großen, gewachsenen Erfahrungsschatzes für sein spezialisiertes Unternehmen. Wie gut dies gelinge, zeige der zweite Teil der Feierstunde, in der die Neulinge begrüßt wurden. Langjährige Mitarbeiter wurden hier für ihre Arbeit geehrt. Von den insgesamt zwölf Jubilaren waren acht bereits seit 40 Jahren bei der Firma beschäftigt, einer sogar 50 Jahre. Der Sassenberger André Dambietz, heute Hauptabteilungsleiter Verpackung und Versand, habe ebenfalls als Lehrling bei Wiltmann angefangen, damals in einer innovativen Doppelausbildung als Fleischer und Kaufmann.

Schon in der Ausbildung kreativ sein

Wiltmann bemühe sich um eine profunde Ausbildung auch in weiteren Bereichen wie etwa Informatik oder Elektroniker. Wissbegierige Auszubildende seien ein Gewinn, weil sie neue Sichtweisen ins Unternehmen tragen könnten, betonte Ingold und ermunterte die jungen Leute schon während ihrer Lehrzeit, selbst neue Ideen zu entwickeln und das Unternehmen durch Anregungen zu bereichern.