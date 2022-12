Mitarbeiter mit Machete und Schusswaffe bedroht

Ein Verbrauchermarkt in Sassenberg wurde am Mittwochabend überfallen. Die Täter flüchteten zu Fuß in unbekannte Richtung. Zuvor hatten sie einen Mitarbeiter im Markt bedroht.

Zwei bislang unbekannte Täter drangen am Mittwoch gegen 20.55 Uhr, unmittelbar vor Ladenschluss, in einen Verbrauchermarkt in Sassenberg an der Füchtorfer Straße ein. Sie bedrohten einen Mitarbeiter, der die Eingangstür verschließen wollte, mit einer Schusswaffe und einem Messer, ähnlich einer Machete.

Im weiteren Tatverlauf bedrohten beide Täter im Kassenbereich eine weitere Mitarbeiterin und ließen sich die Einnahmen aus der Kasse sowie Tabakwaren in einen mitgebrachten schwarzen Sportbeutel packen, schildert die Polizei den Raubüberfall.

Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Flüchtigen werden wie folgt beschrieben: Der Täter mit der schwarzen Schusswaffe sprach Englisch, der Täter mit dem Messer sprach Deutsch. Beide Männer trugen schwarze Skimasken und dunkle Jogginganzüge. Beide sind etwa 30 Jahre alt und circa 1,85 Meter groß.

„Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu dem Raub machen?“, fragen die Ermittler.

Hinweise nimmt die Polizei Warendorf unter

0 25 81/94 10 00 oder per E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.