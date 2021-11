Mitgliederwerbung im Fokus des Golfclubs

Versammlung bestätigt Präsidenten in seinem Amt

Vereinsvorstände von Sportvereinen haben es in Corona Zeiten nicht leicht. Schon die Aufrechterhaltung des Trainings- und Sportbetriebs verlangte in den vergangenen zwei Jahren von den in der Regel ehrenamtlich tätigen Vorständen höchsten Einsatz, um den ihnen auferlegten Aufgaben nachzukommen. Versammlungen konnten gar nicht oder nur mit beschränkter Mitgliederzahl stattfinden.

Auch der Golfclub Schultenhof Peckeloh führte seine Mitgliederversammlung unter diesen Corona Beschränkungen durch. Clubpräsident Volker Willich beschrieb den Mitgliedern eindrucksvoll die durch die Pandemie bedingten sportlichen und finanziellen Einschränkungen für den Golfclub. Die bestens gepflegte Golfanlage war monatelang geschlossen, Turniere konnten lange nicht stattfinden und eingeplante Greenfee-Einnahmen fielen aus.

Engagiert und hoffnungsvoll

Gleichwohl erlebte die Versammlung einen Präsidenten, der den Mitgliedern engagiert und hoffnungsvoll seine Pläne für die zukünftige Ausrichtung des Clubs erläuterte. Im Fokus wird die Anwerbung neuer Mitglieder jeder Altersgruppe mit attraktiven Angeboten stehen. Besonders wird die Verstärkung der Jugendabteilung angestrebt. Der Golfplatz als wunderschöne Naturanlage auf mehr als 70 Hektar wird weiterhin naturnah und artengerecht ausgebaut. Neueinsteiger und Interessierte erfahren mehr auf der Website des Clubs www.golfclub-peckeloh.de.

Neuwahlen des Vorstandes

Auf der Tagesordnung stand auch die Neuwahl des geschäftsführenden und des erweiterten Vorstandes. Präsident Volker Willich und Schatzmeister Thorsten Kalthoff wurden für weitere drei Jahre wiedergewählt. Neu gewählt wurde der zweite Vorsitzende Rick van der Zwan und der Schriftführer Sören Jensen.

In den erweiterten Vorstand wurde als Jugendwart Norbert Sarbeck aus Warendorf wiedergewählt. Sarbeck bietet für Kinder und Jugendliche Schnupperkurse an, organisiert für sie den Ligabetrieb und gestaltet in Zusammenarbeit mit der Stadt Warendorf die Ferienaktionstage im Golfclub.