Muffins für den guten Zweck

Unbedingt etwas Gutes tun wollten die jungen Schüler der St.-Nikolaus-Schule angesichts der schlimmen Bilder und Meldsungen aus der Türkei und aus Syrien. Und so verkauften sie selbstgebackene Muffins zugunsten der Erdbebenopfer - um das Geld zu spenden.

Spendentag an der St.-Nikolaus-Schule

Großer Andrang herrschte in der St. Nikolausschule beim Muffinverkauf-

Die Welle der Hilfsbereitschaft für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien ist riesig. Auch die Schüler der St.-Nikolaus-Schule zeigten sich sehr betroffen und hatten den Wunsch, etwas für die Menschen dort zu tun.

Ihre Idee war es, Muffins an alle Schüler zu verkaufen und das eingenommene Geld zu spenden. Viele Eltern waren sofort bereit, eine große Anzahl des leckeren Gebäcks herzustellen. Senem Kilinc und Sonsül Arslan, Vorsitzende des Schulfördervereins, nahmen die Organisation in ihre Hände und stellten innerhalb weniger Tage die Aktion auf die Beine.

Auf Wechselgeld verzichtet

Ab dem frühen Morgen trudelten viele Dosen mit den Backwaren in der Aula ein, so dass die Viertklässler in der großen Pause für den Ansturm gewappnet waren. Viele Leckermäulchen standen bereit, um eine Spende gegen einen leckeren Muffin einzutauschen. Etliche Schulkinder zeigten sich großzügig und verzichteten auf ihr Wechselgeld zu Gunsten der notleidenden Menschen.

Bürgermeisterlob für die Nikoläuse

Auch Bürgermeister Josef Uphoff ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen und lobte die Nikolaus-Schüler für ihren Einsatz. Der gesamte Erlös des Verkaufs kommt dem Verein „Uğur böceği dayanışma“ zu Gute, der sich im Osten der Türkei seit mehreren Jahren für bedürftige Kinder und Familien einsetzt und durch Eltern der St.-Nikolaus-Schule als seriös und zuverlässig empfohlen wurde. Der Verein wird ein Feedback über die Nutzung des Geldes geben.

Die Muffins fanden reißenden Absatz. Foto: privat

Die gesamte Schulgemeinde freut sich, einen kleinen Beitrag zur Linderung der Erdbebenkatastrophe geleistet zu haben.