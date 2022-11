Gebrasa Blas- und Nachwuchsorchester: Musikalische Vielfalt kennenlernen

Auf große Resonanz stieß der Blasmusik-Schnupper-Workshop des Gebrasa Orchesters. Neben der Vorstellung der Instrumente warben die Musiker auch für ihre Weihnachtskonzerte am dritten Advent um 16 und um 18.30 Uhr in der katholischen Pfarrkirche.

Wer am Sonntagnachmittag am Probenraum des Gebrasa Orchesters vorbeiging, hörte eine wahre Kakofonie aus unterschiedlichen Tönen. Der jährliche, immer am Volkstrauertag stattfindende Blasmusik-Schnupper-Workshop bot für musikalisch Interessierte egal welchen Alters eine Vielfalt an Möglichkeiten, die verschiedenen Instrumente kennenzulernen und auszuprobieren. Als da wären die Trompete, Tuba, Klarinette, Posaune, Saxofon, Flügelhorn, Tenorhorn, Flöte und natürlich das Schlagzeug. Während die Eltern bei Kaffee und Kuchen saßen, musizierte der Nachwuchs munter drauf los.

„Wir freuen uns nicht nur über Kinder, die ein Instrument erlernen möchten. Auch Erwachsene sind bei uns herzlich willkommen“, versicherte Lena Achtermann. „Wir sind eine super Truppe und haben immer viel Spaß“, machte die Vorsitzende dann auch Werbung für das Orchester. Beziehungsweise für die drei Orchester, denn es gibt zwei Jugendorchester und ein Hauptorchester. Insgesamt sind es 60 Musiker und Musikerinnen, die bei dem Gebrasa Orchester mit dabei sind. Die neuen Mitglieder werden zunächst bei Christiane Brenne von der Schule für Musik im Kreis Warendorf ausgebildet.

„ »Auch Erwachsene sind bei uns herzlich willkommen.« “ Vorsitzende Lena Achtermann

Auch Henry ist schon in der musikalischen Ausbildung. Der Fünfjährige ist begeisterter Musikfan und hatte sich für diesen Tag das Tenorhorn als Übungsinstrument ausgeguckt. „Das machst du schon sehr gut“ lobte Yannik Freye, der im Orchester Posaune spielt, den talentierten Jungen. „Er möchte schon seit er zweieinhalb ist, Posaune spielen“, bemerkte seine Mutter Wiebke Mertens. Sie wisse echt nicht, wo dieser Wunsch herrühre. „Für die großen Instrumente, wie die Tuba sind die Kinder aber noch zu klein“, erklärte Lena Achtermann. Nun, da muss Henry wohl noch ein paar Jahre warten.

Der Trompete erste Töne entlockt

Mina ist sieben Jahre alt. Sie wolle alles ausprobieren heute, betonte sie und schaffte es zur Freude von Matthis Frense, der sie anleitete, einige Töne aus der Trompete herauszuholen. Auch Jasmin mag Musik. Die Fünfjährige hat am Sonntag das Saxofon für sich entdeckt und blies hinein. Sie entlockte dem Instrument ebenfalls einige Töne. „Das ist gar nicht so einfach“, weiß Nele Müller vom Hauptorchester.

Wer die Musiker in Aktion erleben möchte, der ist eingeladen am dritten Advent, also am 11. Dezember, um 16 und um 18.30 Uhr zum Weihnachtskonzert in die Kirche St. Johannes Evangelist zu kommen. Bei den Proben können Interessierte ebenso gerne vorbeischauen. Der Nachwuchs trifft sich donnerstags von 18 bis 19.30 und das Hauptorchester probt montags von 19 bis 21 Uhr.