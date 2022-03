Musiker blicken stolz auf ihr Corona-Management zurück

Die Corona-Pause hat die Gebrasa-Blasmusiker hart getroffen, doch sie haben das Beste daraus gemacht, um ihr Gemeinschaftsgefühl zu erhalten. Sogar ein Konzert war mit gemeinsamer Anstrengung möglich. In diesem Jahr soll alles anders werden, allerdings müssen die Musiker dann auf Heijo Vorderlandwehr an der großen Trommel verzichten.

Die diesjährige Generalversammlung des Gebrasa Blasorchesters fand coronabedingt erstmals in Hybridform, sowohl im Gebrasa-Musikerheim, als auch vor Rechnern daheim statt. Zahlreiche Mitglieder sind der Einladung gefolgt und haben eine harmonische und informative Versammlung erlebt.

Die erste Vorsitzende Lena Achtermann beschrieb in ihrem Vorstandsbericht ein Vereinsjahr, das es in dieser Form noch nicht gegeben habe. Viele Proben und nahezu sämtliche Auftritte mussten ausfallen. Dennoch gab es Highlights. So wurde unter anderem ein Picknickkonzert im Dorstengarten organisiert. „Auch wenn es eine sehr kurzfristig zu planende Situation für unseren Verein war, bin ich absolut stolz darauf, wie tatkräftig alle Musikerinnen und Musiker angepackt haben und zu einem tollen Gelingen beigetragen haben“, lobte Achtermann. Zudem habe es der Verein geschafft, in Onlinetreffen das Gemeinschaftsgefühl aufrecht zu erhalten und so das Beste aus der Situation zu machen.

Überwältigende Resonanz auf das Weihnachtskonzert

„Es war eine großartige Leistung von allen Musikern, dass wir die wenigen Proben, die wir hatten, genutzt haben, um musikalisch fit zu bleiben und ein solch schönes Weihnachtskonzert auf dem Mühlenplatz abzuhalten. Die Resonanz war für uns überwältigend“, so Achtermann weiter. „Auch wenn wir insgesamt ganz gut durch das Corona-Jahr 2021 gekommen sind, hoffen wir natürlich, zukünftig wieder das normale Gebrasa-Leben führen zu können mit ganz viel Geselligkeit und tollen Auftritten in Sassenberg und der Umgebung, um vielen Menschen mit unserer Musik eine Freude machen zu können“, fasste Lena Achtermann am Ende die Gedanken des Vorstandes zusammen.

Lena Achtermann bleibt Vorsitzende

Der Kassenbericht des zweiten Kassierers Lukas Schuckenberg bestätigte eine geordnete Kassenlage. Bei den turnusmäßigen Wahlen wurden Lena Achtermann als erste Vorsitzende, Lukas Schuckenberg als zweiter Kassierer, Anna Baumjohann als erste Notenwartin und Marcel Osthoff als zweiter Kassenprüfer wiedergewählt.

Heijo Vorderlandwehr trommelt nicht mehr

Eine weitere Besonderheit der Generalversammlung war die Verabschiedung des Musikers Heinrich (Heijo) Vorderlandwehr aus dem aktiven Dienst an der großen Trommel. Er wurde zum Ehrenmitglied ernannt. „Er kann auf eine stolze Musikkarriere von 70 Jahren zurückblicken. Viele von uns kennen es gar nicht, dass man vom Arbeitgeber für Probenarbeiten und Auftritte freigestellt wird“, so Daniel Schulze Zumloh in seiner Laudatio. „Alles fing mit der Querflöte und der kleinen Trommel im Spielmannszug in Warendorf an, ehe du durch die Auflösung der Brinkhaus-Kapelle eine neue Heimat beim Gebrasa Blasorchester gefunden hast. Wir danken dir für deine langjährige Bereitschaft und die Hingabe, die du dem Verein gegenüber in der Liebe zur Blasmusik offenbart hast und wünschen dir alles Gute für die Zukunft. Alle Annehmlichkeiten, die mit diesem Titel einhergehen, hast du dir mehr als redlich verdient“, so Schulze Zumloh.