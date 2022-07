Musiker erkunden Bergwelt

Gleich nach dem Sassenberger Schützenfest machten sich die Musikerinnen und Musiker des Gebrasa Blasorchesters in der vergangenen Woche auf den Weg ins Berchtesgadener Land. Dort zeigte sich Bayern von seiner schönsten und so klassischen Seite: Jeden Tag wurde den Musikerinnen und Musikern ein vielseitiges Programm angeboten, heißt es in einem Reisebericht zur Konzertreise des Gebrasa Blasorchesters. Neben einfachen Wanderungen am Königssee gab es am ersten Tag auch anspruchsvollere Wanderungen zur Eiskapelle beziehungsweise über den Rinkendelsteig zurück zum Einstieg am Königssee.

Im Anschluss ließen es sich die Musikerinnen und Musiker bei typisch bayrischer Kost gut gehen.

Am nächsten Tag besichtigten alle zusammen das Salzbergwerk, wo viel Wissenswertes über die Salzgewinnung an die Reisenden vermittelt wurde. „Beim Eisenbahnfahren und Rutschen im Stollen war Geschick erforderlich“, heißt es in der Gebrasa-Pressenotiz zu diesem Erlebnis.

Licht- und Tonshow 300 Meter unter der Erde

Anschließend genossen die Orchestermitglieder beim Überqueren des Spiegelsees mittels Boot eine beeindruckende Licht- und Tonshow 300 Meter unter der Erde. Nach der erfolgreichen Besichtigung wurden die körperlichen Voraussetzung in einem Klettersteig am Jenner auf die Probe gestellt. Diejenigen die nicht schwindelfrei waren, erkundeten den Jenner auf eigene Faust. Den Abend ließen alle Beteiligten bei einem gemeinsamen Grillfest mit allerlei an Leckereien ausklingen. Der vierte Tag der Orchesterreise stand ganz im Zeichen der Blasmusik.

Doch ehe das Konzert auf der Gerstreithütte in vollen Zügen genossen werden konnte, wurde die Wimbachklamm erkundet. Nach dem körperlichen Einsatz machten sich die Musikerinnen und Musiker über den Soleleitweg zur Gerstreithütte auf, wo sie eine eindrucksvolle Kulisse erwartete. So war bei perfektem Wetter der Watzmann und die weitere Bergkulisse imponierend zu sehen und verschafften sowohl den Musikerinnen und Musikern, als auch allen Zuhörerinnen und Zuhörer ein einmaliges Erlebnis. Die gesamte Schönheit der Bergwelt wurde hier plötzlich zur Naturkulisse und beeindruckte die Reisenden nachhaltig. Nach dem erfolgreichen Abstieg ins Tal stärkten sich alle in einer typisch bayrischen Gastwirtschaft und ließen den Abend bei leckerem Essen und netten Gesprächen ausklingen.

Am nächsten Tag traten die Musiker und Musikerinnen nach einem ausgiebigen Frühstück die Heimreise an. Alle sind sich einig, dass eine baldige Wiederholung unbedingt in Angriff genommen werden soll.