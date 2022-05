Musikverein gründet Nachwuchsgruppen

Interessierte können am 7. Mai beim Musikverein Füchtorf Holz- und Blechblasinstrumente sowie das Schlagzeug ausprobieren. Dabei sind nicht nur Kinder angesprochen.

Zu einem besonderen Event, speziell zur Gründung neuer Nachwuchsgruppen lädt der Musikverein Füchtorf ein. Der „Schnuppernachmittag“ findet am 7. Mai (Samstag) in der Aula der Grundschule Füchtorf statt. „Ab 15 Uhr geht’s los“, kündigen die Organisatoren an.

Allgemeine Informationen über das Orchester, das Vereinsleben und besonders über die Ausbildung, die in diesem Jahr nach den Sommerferien startet, werden im Fokus stehen. Jedem wird die Möglichkeit gegeben, Instrumente anzuschauen, anzufassen und mal so richtig auszuprobieren. Die Mitglieder des Musikvereins stehen dafür an Flöte, Klarinette, Saxofon, Trompete, Flügelhorn, Waldhorn, Tenorhorn, Posaune, Tuba und Schlagzeug bereit.

„Wir freuen uns über jeden, der ein Instrument erlernen möchte. Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene oder musikalisch talentierte Quereinsteiger sind willkommen. Wir werden uns viel Zeit für den möglichen Nachwuchs nehmen, um alle Fragen rund um die Instrumente und die Ausbildung zu beantworten“, so der Vorsitzende des Vereins Jan Böckenholt.

Vor knapp drei Jahren hat der Musikverein schon einmal eine Instrumentenvorstellung in dieser Form veranstaltet. „Letztes Mal ist es richtig voll gewesen“, erzählt die zweite Vorsitzende Sandra Niemerg. „Wir konnten damals viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene für das Erlernen eines Instrumentes gewinnen“.

Zum Ende des Tages wünschen sich die Musiker in diesem Jahr eine ähnlich gute Resonanz und freuen sich darauf, wenn es am Samstagnachmittag in der Grundschule richtig voll und laut wird.

Wer an diesem Nachmittag keine Zeit, aber dennoch Interesse hat, kann sich gern an den Vorsitzenden Jan Böckenholt wenden.