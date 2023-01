Zollhaus: Nach Jahrzehnten die erste Braut im Haus

Der Stolz ist dem Vorsitzenden des Vereins „Stadtprojekt Sassenberg“ Josef Lutterbeck anzumerken: „Die erste Braut im Haus“, kommentiert er die Hochzeitsfeier, die am letzten Werktag des alten Jahres als allererste in der Vereinsgeschichte im renovierten Zollhaus stattfand. Künftig sollen die Räumlichkeiten neben dem Trauzimmer im Rathaus, dem Heimathaus in Füchtorf, dem Haus Harkotten und der Fürstlichen Mühle regelmäßig als Ort für das feierliche standesamtliche Ja-Wort angeboten werden, berichtet er. André Depenwitsch als Standesbeamter habe die Räumlichkeiten bereits abgenommen.

„ Es ist wunderschön, etwas rustikal, perfekt für unsere Hochzeit. “ Denise und Christopher Hellmers

Die erste Braut im Haus, Denise Hellmers, und ihr Ehemann Christopher hatten sich allerdings bereits im Rathaus schräg gegenüber das entscheidende Versprechen gegeben, schließlich wollten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr standesgemäß samt Fahrzeug gratulieren und da war die Einfahrt des historischen Zollhauses doch zu klein. Für die Feier dagegen war es sehr geeignet, befand das Paar: „Es ist wunderschön, etwas rustikal, perfekt für unsere Hochzeit“, hinterließ das erste Brautpaar sehr zufriedene Grüße im Gästebuch und versprach wiederzukommen. Das festliche Tortenbuffet fand Platz im Kaminzimmer, in der umgebauten Scheune waren lange Tafeln festlich geschmückt.

Die angebaute Alte Scheune erstrahlte in festlichem Glanz. Foto: privat

Stadtprojekt stolz auf seine Leistung

Ein wenig Glanz davon fiel dann am nächsten Tag auch noch auf die Vereinsmitglieder, die sich im festlich geschmückten Raum zur zünftigen Silvesterfeier trafen - zum Abschluss eines Jahres, das Einzug in die Vereinschronik hielt. „Es konnten viele Dinge zur Vollendung gebracht werden, von denen man in den Jahren der Renovierung nur geträumt hat“, hielten Lutterbeck und sein Stellvertreter Dr. Ansgar Russell in einem Resümee an die Mitglieder fest. Auf die große Leistung und den großen Erfolg gerade auch beim Endspurt könne man stolz sein.

Gleich zu Beginn des Jahres wurde in der guten Stube des Hauses das Museum eingerichtet, das Sassenbergs künstlerischem Spross Josef Uphues gewidmet ist. Ende Mai folgte die Eröffnung des Untergeschosses nach 17 Jahren Renovierungszeit. Seither nutzt sowohl die Musikschule als auch die Stadt die Räume. Malkurse, Geburtstage, Betriebsfeiern und Sprachkurse nennen die Verantwortlichen als weitere Nutzung.

Energiepreise machen dem Zollhaus zu schaffen

Und wie geht es im Jahr 2023 weiter? Mit gebremster Geschwindigkeit auf jeden Fall. Zwar sind noch verschiedene Arbeiten nötig, doch dafür braucht der Verein Geld. Der Unterhalt des Hauses verschlinge derzeit allerdings angesichts hoher Energiepreise die Einnahmen. Dafür freuen sich die beiden Vorsitzenden über eine wachsende Zahl an Mitgliedern, gerade auch an aktiven. Für sie liegt der Grund auf der Hand: Es habe sich eine „tolle Truppe“ gebildet und Spaß gemacht, am Projekt „Altes Zollhaus“ mitzuarbeiten.

Die nächste Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen, besteht beim regelmäßigen Stammtisch am 3. Donnerstag im Monat (19. Januar). Dann wird auch das geplante Jahresprogramm vorgestellt. Das Uphues-Museum bleibt übrigens in den Wintermonaten nun zunächst geschlossen. Erst im März soll es dort mit geändertem Konzept weitergehen. Weitere Informationen und einen Belegungskalender gibt es auf der Internetseite des Vereins.