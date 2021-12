Nachbarschaftsstreit endet vor Gericht

Ein nicht gerade spannungsfreies Verhältnis unter Nachbarn beschäftigte am Dienstag das Amtsgericht. Hier musste sich ein 48-jähriger Sassenberger wegen des Vorwurfs der Sachbeschädigung verantworten. Am Ende stand ein Freispruch.

Am 10. Juli mähten die 35-jährige Nachbarin und ihre 54-jährige Mutter in der Mittagszeit den Rasen – was den Angeklagten störte. Er ging auf den Balkon und forderte das Duo auf, die Mittagsruhe einzuhalten. Die Ältere rief, so etwas gebe es gar nicht und setzte die Gartenarbeit fort. Dabei sah sie den Nachbarn ihrer Tochter jedoch nicht an. Auch zuvor hatte sie ihn noch nie gesehen.

Zweifel beim Vorsitzenden Richter

Am vermeintlichen Tattag nahmen die Frauen nur wenige Minuten nach dem Zwiegespräch einen Mann im Bereich des Autos der Mutter wahr, der sich zügig in Richtung Hauseingang entfernt habe, so die Aussage der Mutter. Man habe nicht mit ihm gesprochen. Alles sei sehr schnell gegangen. Die Tochter sagte aus, sie habe den Mann „zwei, drei Minuten lang“ von hinten gesehen. Sie habe ihren Nachbarn eindeutig erkannt. Die lange Dauer irritierte den Staatsanwalt, woraufhin die Zeugin angab, ein sehr schlechtes Zeitgefühl zu haben. Der Vorsitzende Richter äußerte mit Blick auf Fotos der Örtlichkeit Zweifel, ob das Duo vom Garten aus überhaupt sowohl Parkplatz als auch Hauseingang habe einsehen können.

Am PKW angekommen, entdeckten Mutter und Tochter einen 39 Zentimeter langen Kratzer im Lack und hatten einen klaren Verdacht, wer für den Sachschaden in Höhe von 1240 Euro verantwortlich sein musste. Entsprechend klingelte die Geschädigte beim Angeklagten Sturm und rief die Polizei. Der beteuerte, sich zwar über das Verhalten der Nachbarin geärgert, jedoch nie seine Wohnung verlassen zu haben. Diese Schilderung bestätigte auch seine Ehefrau. Das Verhältnis zu den Nachbarn sei schwierig, räumte der Sassenberger ein. Wenn irgendetwas im Haus nicht korrekt ablaufe, seien sie automatisch für die beiden anderen Parteien die Schuldigen.

Zeuginnen hatten Tat nicht gesehen

Während der Staatsanwalt nach der Beweisaufnahme eine Geldstrafe in Höhe von 30 Tagessätzen zu 75 Euro forderte, sprach das Gericht den Angeklagten frei. „Ich habe erhebliche Zweifel, ob Sie das so gemacht haben, wie es Ihnen vorgeworfen wird“, so der Vorsitzende Richter. Die Zeuginnen hätten die konkrete Tat nicht gesehen, im Zweifel sei der Angeklagte freizusprechen. Eine Neuauflage dieses Streits erscheint unwahrscheinlich: Der Freigesprochene gab an, zeitnah eine neue Wohnung zu beziehen.