Nachtwächter entzündet die Adventskerze

Sassenberg

Die Nachbarschaft Vohrener Straße / Flachskamp hat einen neue Tradition: Der Nachtwächer zündet ihnen seit diesem Jahr Woche für Woche ein neues Licht am Adventskranz an. Das Zeremoniell sorgt auch im Vorfeld schon für große Gaudi in der gut gelaunten Nachbarschaft.

Von Marion Bulla