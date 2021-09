Naturnahes Refugium für Flora und Fauna

Naturnahe Maßnahmen werden auf der Golfanlage des Golfclubs Schultenhof Peckeloh umgesetzt – die Marschrichtung lautet: Es soll ein naturnahes Refugium für Tiere und Pflanzen gestaltet werden. Unterstützung gibt es dafür in vielerlei Hinsicht.

Golfclub Schultenhof in Peckeloh

In der Nachbarschaft von Sassenberg befindet sich die 70 Hektar große Golfanlage des Golfclubs Schultenhof Peckeloh. Seit einigen Jahren ist der Golfclub bestrebt, aus dem Golfplatz auch ein naturnahes Refugium für Tiere und Pflanzen zu gestalten. Profitieren sollen davon heimische Insekten, aber auch weitere Tiergruppen wie Vögel, Fledermäuse oder Amphibien.

So nimmt der Golfclub bei der biodiversen Ausrichtung seiner Golfanlage auch die Hilfe von Experten in Anspruch. Die Biologische Station Gütersloh/Bielefeld berät im Rahmen des VITAL-Projektes „Artenreiche Lebensräume“ Course Manager Thorsten Hartmann und seine Greenkeeper bei der Umsetzung naturnaher Maßnahmen, die auch mit Mitteln des Landes NRW gezielt mitfinanziert werden.

Die Neuanlage blütenreicher Wiesen mit Saatgut nicht mehr vorhandener Pflanzenarten wie Margerite, Malve oder Wiesen-Flockenblume dienen hier nun Schmetterlingen, Bienen und Hummeln als Nahrungsquelle. Aber auch die eigenen Mitglieder des Golfclubs, wie Adelheid und Helmut Pumpe aus Warendorf helfen bei der Pflege und Gestaltung der Anlage. Josef Buschkötter aus Hoetmar baut Nistkästen und Insektenhotels für den Golfplatz.

Wasserfrösche halten Einzug

Ein völlig verlandetes und durch einen kompletten Gehölzriegel stark beschattetes Gewässer wurde ausgebaggert und die Gehölze entfernt. Dort haben sich bereits zahlreiche Wasserfrösche, darunter viele Jungfrösche eingestellt. Von den Gewässern des Golfplatzes profitieren aber auch weitere Amphibien wie Molche. Zudem dient das Röhricht rund um die Teiche Libellen oder Schmetterlingen als Lebensraum.

Clubpräsident Volker Willich bemüht sich seit seinem Amtsantritt vor einigen Jahren darum, etlichen Tierarten neuen Lebensraum zu geben. Die Biologische Station konnte 36 Brutvogelarten nachweisen, darunter stark dezimierte, wie das Teichhuhn und die Wacholderdrossel. Von den zahlreichen Gehölzen, darunter viele alte Eichen mit Baumhöhlen, profitieren Vögel wie Grünspecht oder der als gefährdet eingestufte Star. Auch Vogelarten, die nicht unbedingt im Binnenland anzutreffen sind, wie der auffällige Austernfischer, der in den Rasenflächen nach Regenwürmern sucht.