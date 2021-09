Neu geplante Kita soll umziehen

Die dringend benötigte neue Kita für Sassenberg soll nun voraussichtlich nicht mehr im Bereich „Nördlicher Steinbrink“ entstehen, sondern auf dem Gelände des ehemaligen Rafael-Kindergartens im Herxfeld. Eine entscheidende Weiche dafür stellte am Donnerstagabend der Infrastrukturausschuss, in dem er die Verwaltung beauftragte, die Änderung des entsprechenden Bebauungsplans auf den Weg zu bringen.

Diskutiert wurde im Ausschuss nicht mehr. Die Fraktionen waren in der Sommerpause in die Änderung der Pläne einbezogen worden. Anlass für den Schwenk sind „planerische Unwägbarkeiten“, im Aufstellungsverfahren für den Bebauungsplan „Nördlicher Steinbrink“, ist der Ausschussvorlage zu entnehmen. Sprich: Es kann noch dauern. Konkret spielten für die Unwägbarkeiten gutachterliche Entscheidungen in den Bereichen Verkehrssituation, Emissionen und Artenschutzprüfung zwei eine Rolle, erläuterte Bürgermeister Josef Uphoff auf Nachfrage von Ausschussmitglied Erich Lentz (Grüne). Verzögert sich der Start für das Baugebiet weiter, kann auch mit dem Bau der Kita nicht begonnen werden.

Allerdings sei der neue Standort auch der bessere, betonte Uphoff. Da das Baugebiet am Steinbrink kleiner ausfallen werde, als vor Jahren beabsichtigt, rücke die neue Kita im Herxfeld in eine bessere Position im Einzugsgebiet.

Allerdings ist der gedankliche Umzug in der Praxis auch noch nicht in trocknen Tüchern. Drei Bedingungen gebe es dafür, an denen parallel gearbeitet werde, erläuterte Uphoff auf Anfrage: Die bereits fertige Planung der Kita muss annähernd eins zu eins am neuen Standort realisierbar sein. Das hat der Architekt bejaht. Zudem muss der Bebauungsplan geändert sein und auch die katholische Kirche, von der die Stadt das Grundstück in Erbpacht übernommen hat, müsse der geänderten Nutzung zustimmen.

Bislang wird der ehemalige Rafael-Kindergarten als Unterkunft für rund ein Dutzend Geflüchtete genutzt. Darüber hatten sich Anwohner in der Vergangenheit heftig beschwert. Die Geflüchteten könnten bis zum Jahresende in anderen Unterkünften unterkommen, darunter einer neu erworbenen an der Schürenstraße, schätzt Sozialamtsleiter Helmut Helfers. Einem Umbau des alten Kindergartens, der aus drei Gruppenräumen und einer Sporthalle bestand, stehe nicht nur der Zustand des Gebäudes entgegen. Auch das nötige Raumkonzept der geplanten Vier-Gruppen-Kita mit zwei U-3-Gruppen sei so nicht zu realisieren. Die besehenden Kita-Pläne seien zudem soweit gediehen, dass „morgen losgebaut“ werden könnte.

Selbst bei optimalem Ablauf des Verfahrens wird es bis zur Eröffnung der neuen Kita dennoch dauern. Uphoff hofft, nicht zu optimistisch zu liegen, wenn der den Start des Kindergartenjahrs 2022/23 anpeilt.