Neubaugebiet kommt nur schleppend voran

Man könne sich vielleicht schon einmal einen neuen Namen für das geplante Baugebiet mit dem sperrigen Namen „Sassenberger Sraße – östliche Erweiterung“ machen, regte Bauamtsleiter Thomas Middendorf an. Der Grund: Bei einer einzigen Erweiterung werde es vermutlich nicht bleiben.

Warten auf Bevölkerungsdaten

150 Baugrundstücke sollen nach derzeitigem Stand zwischen Sassenberger Straße und B 475 entstehen. Der Ortsausschuss hatte um die Vorstellung des aktuellen Planungsstands gebeten. Der ist allerdings noch nicht entscheidend vorangekommen, war dem Vortrag von Middendorf zu entnehmen. Grund dafür sei, dass die Abstimmung des Regionalrats über die neue Regionalplanung noch ausstehe. Hier werden zunächst noch aktuelle Bevölkerungsprognosen eingearbeitet.

Plangebiet ist zu groß

Erst wenn der Regionalplan steht, können im Sassenberger Rathaus weitere entscheidende Fragen geklärt werden. Etwa in wie vielen Abschnitten das Baugebiet entwickelt werden muss. Nach derzeitigem Stand ist es im Verhältnis zur Bevölkerungszahl zu groß, um in einem Schritt beplant zu werden.

Die offene Frage nach den Entwicklungsschritten zieht weitere Fragen nach sich. So stellte Middendorf Überlegungen zum Regenrückhaltebecken für das Gebiet vor. Es könnte auf einem Grünstreifen platziert werden, der aus baurechtlichen Gründen an der B 475 in Höhe der Ausfahrt entsteht. Doch wie groß darf es dimensioniert sein, lautet die offene Frage. Kann es gleich für die ganze Fläche geplant werden? Ähnliches gilt für die notwendige Lärmschutzwand. Zumindest Bodenproben für das Bodengutachten könnten nun schon mal gezogen werden, kündigte Middendorf an.

Kita sucht Standort

Wenn es soweit ist, soll zunächst das Gebiet hinter der bestehenden Bebauung bis zur B 475 bebaut werden, stellte Middendorf vor. Hier sollen 30 Einzel- und elf Doppelhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus Platz finden. Und die neue Kita.

Die könnte sich Middendorf direkt an der Sassenberger Straße etwa gegenüber der Einmündung Lohmannstraße vorstellen. Aber auch eine Alternative sei denkbar und zwar neben dem Friedhof an der Ravensberger Straße.