Neue Horizonte für Vorschulkinder

Die Kinder der Kita Pusteblume, die im Kreis um Sabrina Peschke herum sitzen, hören es freudig erregt und nur ein klitzekleines bisschen skeptisch: „Bis Weihnachten könnt ihr bestimmt schon lesen“, verspricht die engagierte Büchereimitarbeiterin ihnen. Aber was dann? Dann werden natürlich Bücher gebraucht. Und die hat die Bücherei. Kostenlos. Zum Ausleihen. So einfach ist das.

Doch um Bücher ausleihen zu können, müssen die Kinder erst einmal wissen, dass es eine Bücherei überhaupt gibt. „Es gibt echt viele, die das hier nicht kennen“, sagt Sabrina Peschke und erfasst mit einer großen Armbewegung Regale voll mit Büchern, Spielen und Tonis.

Mit einem Tag der offenen Tür für alle Sassenberger Vorschul-Kita-Kinder wollen die ehrenamtlichen Büchermitarbeiterinnen das jetzt ändern. Der Tag löst das Programm Bibfit ab, das die Kinder früher gleich an mehreren Tagen in die Bücherei im Sassenberger Pfarrheim an der Langefort lockte. „Aber das können wir als Ehrenamtliche nicht mehr stemmen, dafür gibt es inzwischen zu viele Vorschulkinder“, erläutert Peschke.

So haben sich die Ehrenamtlichen für den Neustart nach Corona ein neues Modell überlegt. Und das kommt gut an. Das ganze Programm dauert pro Gruppe nur etwa eine Stunde und ist mit viel Humor gespickt. Mit fühlbarer Freude stellt Sabrina Peschke das Konzept Bücherei vor, erklärt, wie man mit geliehenen Büchern umgeht, was ein Leseausweis ist und wie man ein Büchereibuch erkennt. Und das alles „für nur einen Euro“ - soviel kostet der Leseausweis - „ein Leben lang!,“ verkündet sie im Stil eines Marktschreiers.

Kostengünstiges Erstleser-Futter

Veronika Winter nimmt die Kinder mit auf die Abenteuer der „Hempels“, die in ihrem Chaos einen Schneebesen zum Kuchenbacken suchen. Ein daran angelehntes Suchspiel führt die Kinder unterhaltsam durch die Bücherei, ehe sie zum Abschied Törtchen ausmalen. Als Gruß an alle anderen Büchereinutzer, zu denen sie vielleicht auch zählen werden, wenn sie erst lesen können. Denn gerade auch für Erstleser ist das Angebot groß. Das wiederum könnten auch Eltern zu schätzen wissen, die für neues Lesefutter sorgen wollen.