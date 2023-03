Neue Pavillons für die Fußball-Jugend

Jetzt können Wind und Wetter der Fußball-Jugend des SC Füchtorf kaum noch etwas anhaben, denn für die Auswärtsspiele gibt es jetzt neue Pavillons, die Schutz bieten bei Wartezeiten am Spielfeldrand.

Die Jugend Fußballabteilung des SC Füchtorf freut sich über Pavillons und eine transportable Ersatzbank, denn die Jugend Mannschaften des SC ´s sind bei Wind und Wetter zu Fussballspielen unterwegs. Im vergangenen Jahr fiel den Trainern der D Jugend Christopher Buckebrede und Daniel Kuhlmann praktisches Zubehör einer anderen Mannschaft bei einem Auswärtsspiel auf.

Die Mannschaft war mit faltbaren Pavillons und Ersatzbänken angereist, die schnell aufgebaut und auch wieder verpackt werden konnten. Die praktischen Bänke lassen die Ersatzspieler nicht mehr auf dem Boden sitzen.

Von der Idee begeistert wendeten sich die Trainer an den Förderverein SC Füchtorf Sportstätten e.V. : Der Förderverein war von der Idee begeistert und sponserte zwei Pavillons und eine Ersatzbank. Die Pavillons wurden von der Firma Ludorf aus Sassenberg mit dem SC Füchtorf Logo bedruckt, so dass beim Einsatz direkt zu sehen ist, dass der Sportclub Füchtorf unterwegs ist. Sollten andere Abteilungen des SC's an den Pavillons interessiert sein, können diese auch dort eingesetzt werden. Ein Dank gilt dem Förderverein SC Füchtorf Sportstätten e.V.