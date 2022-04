Neue Struktur in der Bücherei

Kaum einer schaut in Zeiten von Streaming-Diensten noch eine DVD – eine Entwicklung, die auch an der katholischen öffentlichen Bücherei nicht spurlos vorbeizog. Doch das ehrenamtliche Team reagierte nun auf das veränderte Nutzerverhalten und hat bei den nicht mehr stark nachgefragten Medien ausgesiebt. Die Umbauaktion hat sie gleich für eine neue Bestandsstruktur genutzt.

„Die Bücherei“, die katholische öffentliche Bücherei an der Langefort, ist normalerweise gut aufgeräumt, bietet aber an diesem Nachmittag ein ungewöhnliches Bild: Auf dem Boden türmt sich der Inhalt des gesamten Spieleregals. Renate Preuß und Alexandra Kruse räumen in der hinteren Ecke des Raums ein Regal mit Romanen schrittweise aus und auch hier stapeln sich die Bücher auf dem Boden. Auf den Sitzgelegenheiten liegen bereits abmontierte Schubladen und Regalbretter. Waltraud Gode und Hiltraut Bergmann mühen sich mit der vor Jahren mühsam montierten Rückwand über dem Regal mit den Videos ab, auf der ein einsames Kinoplakat für einen Film aus der Ostwind-Reihe wirbt. Ihre nachhaltige Verankerung bremst gerade den Arbeitseifer aus.

Erstmals seit dem Einzug 2018 will das rund 20-köpfige ehrenamtliche Team der Bücherei in grundlegenden Bereichen ein neues Gesicht verleihen. „Es hat immer schon Anpassungen gegeben“, erklärt Büchereileiterin Hiltraut Bergmann, die den Umbauplan fest im Kopf hat. „Aber das, was wir jetzt machen, ist wirklich eine massive Änderung.“

Alexandra Kruse (l) und Renate Preuß inmitten des zwischenzeitlich geschaffenen Chaos Foto: Ulrike von Brevern

Ursache ist ein massiv verändertes Nutzerverhalten: Die Video-DVDs können mehrheitlich weg samt der ausziehbaren Regalfächer in denen sie bislang zur besseren Übersichtlichkeit gelagert waren. Corona hat auch die Büchereikunden das Streamen gelehrt. Nur noch 236 Mal wurde eins der insgesamt 150 Videos im vergangenen Jahr nachgefragt. Als die Bücherei 2012 mit 100 Leih-DVDs begonnen hatte, gab es rund 1000 Ausleihen im Jahr (WN berichten).

Statt CDs lieber Tonies

Statt CDs hören Kinder heute lieber Tonies, die als Datenstick daher kommen – ein Medienbruch, der mit Corona eher weniger zu tun hat. Doch auch die Hörbücher für Erwachsene bleiben in den Schubladen liegen, wohl weil die Autofahrten zur Arbeit fehlen, vermutet Bergmann. Zuhause hätten die Abspielgeräte für die Silberlinge oft ausgedient.

Die Büchereimitarbeiterinnen haben bei all diesen Medien in den vergangenen Wochen kräftig ausgesiebt. Mit der Folge: Statt Schubladen passen jetzt mehr Regalböden in die Regale.

Nutzergruppen erhalten klar definierte Bereiche

Damit können die Bestände auch gleich neu strukturiert werden. Der Grundgedanke dabei: Die Bereiche verschiedenen Nutzergruppen von Kleinkindern über Jungleser und Jugendliche bis hin zu den Erwachsenen werden klarer definiert. „Wir haben inzwischen wieder mehr erwachsene Leser“, freut sich Bergmann. Sie erhalten einen in sich geschlosseneren Bereich im hinteren Teil der Bücherei, in dem sie in Ruhe stöbern können. Unmittelbar daran schließt sich dann das Jugendregal an, das etwas nach vorne rückt. Das Büchereiteam ist stolz, dass es dieses Regal weiter betreuen kann: „Wir haben zwar wenig jugendliche Leser, aber andere Büchereien haben das Regal schon ganz abgeschafft“, erklärt Bergmann. Das Spieleregal wechselt nach vorn und auf die andere Seite und auch die Kinderregale werden etwas neu strukturiert.

Da damit ohnehin ein großer Teil der Bücher bewegt werden muss, verknüpft das Team die Umbauaktion noch mit einem gründlichen Frühjahrsputz. Bleibt nur ein Wunsch offen: „Wir hoffen, dass wir die auch noch irgendwann loswerden“, sagt Bergmann und zeigt auf die undurchsichtigen Spuckschutzwände, die Corona erforderlich machte. Sie stören ein bisschen das Bild von einer offenen, dialogbereiten Bücherei. Doch ein Abschaffen ist zunächst nicht in Sicht.