Neue Vorsitzende beim Spielmannszug

Die Generalversammlung des Sassenberger Spielmannszugs fand am vergangenen Freitag statt. Dieser ließ zunächst mit einem Rückblick der Schriftführerin Lisa Tarner das vergangene Jahr Revue passieren. Anders als in den zwei Jahren zuvor, konnte der Verein die letzte Spielsaison mit allen gewohnten Auftritten – bis auf Karneval – durchführen. 2022 war für die Musiker demnach sehr ereignisreich und sie freuen sich laut Pressemitteilung des Vereins schon auf die anstehenden Auftritte und Ausflüge in diesem Jahr.

Vorsitzende Anna Krüllmann gab bekannt, dass Corinne Lackamp, die Tambourmajorin des Vereins, in Zukunft Verstärkung bekommen wird. Cyra Miller und Jasmin Lakenbrink werden ab diesem Jahr zu Dirigentinnen ausgebildet, um auf den kommenden Auftritten zusammen mit Corinne Lackamp musikalisch leiten zu können.

Lisa Tarner einstimmig gewählt

Zudem standen die Vorstandswahlen auf dem Programm: Die Vorsitzende Anna Krüllmann gab nach sechs Jahren bekannt, dass sie diesen Posten nicht weiterführen wird. Der Verein bedankte sich bei ihr für zwölf Jahre Vorstandsarbeit und jahrelange Ausbilderarbeit. Einstimmig wurde Lisa Tarner als neue Vorsitzende des Spielmannzugs gewählt. Ihr dadurch frei gewordener Posten der Schriftführerin wurde durch Maike Schöne übernommen. Die bisherige stellvertretende Kassiererin Judith Fartmann wurde von Leonie Ostlinning abgelöst. Auch bei Judith Fartmann bedankten sich die Mitglieder für 17 Jahre Vorstandsarbeit. Zur Jugendwartin wurde Maike Hennemann und zur stellvertretenden Jugendwartin Mareike Schräder gewählt. Ein neues Vereinsmitglied konnte der Spielmannszug für sich gewinnen: Jana Freßmann wurde rückwirkend für 2022 in den Verein einstimmig aufgenommen.

Die Musiker freuen sich schon auf die Auftritte und Ausflüge im Jahr 2023. Foto: privat

Auch der Nachwuchs soll nicht zu kurz kommen. Anna Krüllmann sagte, dass sich zurzeit zehn Musiker in der Ausbildung befinden, die von ehrenamtlichen Spielleuten aus den Reihen des Vereins ein Instrument erlernen. Interessierte sind immer willkommen und dürfen den Verein gerne freitagsabend ab 19 Uhr zur Probe an der Karl-Wagenfeld-Straße 7 / Aulkeweg in Sassenberg (über dem Kindergarten Pusteblume) besuchen.