Neuer Vorstand in der KLJB Füchtorf

Der erste Vorsitzende, die zweite Vorsitzende, die Sportwartin, der Kassierer und insgesamt vier Beisitzer wurden an diesem Abend neu gewählt. Bei dem ersten Vorsitzenden fiel die Wahl, wie auch im vergangenen Jahr, auf Matthias Tünte. Die Wahl zum zweiten Vorsitzenden gewann Aaron Heseker.

Dann wurde auch noch die Sportwartin gewählt, dieses Amt ging an Emily Elfenkämper. Für das Amt des Kassierers konnte Julian Manegold die meisten Stimmen für sich gewinnen. Die neu gewählten Beisitzer sind Felix Holtkämper, Dirk Nolle-Buschmann, Henrik Ostermann und Melina Kreimer. Der Posten des Pressewarts ging an Meike Schröder. „Es ist sehr gut, dass sich auch die jüngeren Mitglieder in der Landjugend beteiligen und aktiv werden“, sagte Matthias Tünte und freute sich über das Engagement.

Doch nicht nur die Wahlen waren fester Bestandteil der Generalversammlung. Die Mitglieder besprachen auch wichtige Neuerungen, wie das diesjährige Karnevalsmotto oder wichtige Daten zu naheliegenden Aktionen. Anschließend ließen die Jugendlichen den Abend bei Getränken und Schnitzelbrötchen ausklingen.