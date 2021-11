Neues Tartanfeld kommt gut an

Es wird von den Schülerinnen und Schülern schon kräftig genutzt, doch am Dienstag folgte nun auch die offizielle Übergabe: Das große Tartanfeld am Schulhof von Haus eins der Sekundarschule ist seit den Herbstferien freigegeben. „Es wird sehr gern genutzt – sowohl für den Schulsport als auch als Freizeitangebot in den Pausen, besonders auch der Mittagspause“, versicherte Schulleiterin Elisabeth Suer Bürgermeister Josef Uphoff bei der Übergabe.

Die umzäunte, 22 mal 44 Meter große Fläche plus einer 50 Meter langen Sprintbahn und einer Sprunggrube hat die Stadt rund 250 000 Euro gekostet. Anders als die beiden ebenfalls in diesem Jahr entstandenen Tartan-Kleinspielfelder an der Johannes- und der Nikolausschule hat die Stadt sie aus eigenem Säckel bezahlt. Die Felder an den Grundschulen kosteten zusammen rund 200 000 Euro und wurden vom Land im Zuge der Coronaförderung mit 156 600 Euro unterstützt. „Wir hatten Glück, dass wir das Tartanfeld an der Sekundarschule schon geplant hatten“, freut sich der Bürgermeister über den gelungenen Ablauf. Mit dem Know-how sei es möglich gewesen, auch das Projekt mit den beiden kleineren Feldern in der vom Land eingeforderten kurzen Zeit umzusetzen.

Ideengeber Stephanus Stritzke

Die Idee für das Tartanfeld am Schulhof geht schon auf den früheren Schulleiter Stephanus Stritzke zurück, der nach einer Möglichkeit suchte, die beiden Häuser der neuen Schule in der alten Haupt- und der alten Realschule gegenseitig besser anzubinden, erinnert sich Suer. Der Rasenfußballplatz dazwischen, den Schule und Vereinssport des VfL gleichermaßen nutzten, war dabei etwas im Weg. Die damals anvisierte Förderung platzte allerdings.

Inzwischen hat die Stadt eine andere Gegenfinanzierung gefunden: „Das Tartanfeld ist der erste Schritt von dreien“, erläuterte Uphoff. Am Ende soll auf dem alten Rasenplatz, der der Stadt gehört, ein neues Baugebiet entstehen. Der zweite Schritt in der Kette wird der Bau des Kunstrasenplatzes im Brook für den Vereinssport sein, ehe der Rasenplatz dann im dritten Schritt aufgegeben und in die Bebauung genommen werden kann.

Die Bauarbeiten im Brook sollen im März begonnen und – im optimistischsten Fall – möglicherweise sogar zum Schützenfest bereits fertig sein. Erst dann solle mit den konkreten Planungen für das Baugebiet neben der Sekundarschule begonnen werden, hielt Uphoff fest. Der erwartete Erlös aus den Bauplätzen könnte dann problemlos sowohl das Tartanfeld als auch den Kunstrasenplatz finanzieren. „Eine klassische Win-Win-Situation“, so der Bürgermeister, auch mit Blick auf dringend benötigten Wohnraum.

Wohnraum entsteht

Vieldiskutierter Wohnraum entsteht hinter der neuen Tartanfläche. Hier will die Warendorfer Wohnbaugenossenschaft geförderten Wohnraum in Mehrparteienhäusern realisieren. Dazwischen bleibt derzeit noch ein 25 Meter breiter Streifen städtischen Geländes, der noch nicht konkret beplant ist. Suer könnte sich persönlich hier eine Boule-Bahn vorstellen, aber auch die Sportfachschaft sammelt schon Ideen. Doch zunächst heiße es abwarten, sagt die Schulleiterin: „Erstmal abwarten, welche Wege dann die Schüler über das Gelände nehmen“, schmunzelt sie.

Zugleich macht sie auf einen weiteren wichtigen Termin an der Sekundarschule aufmerksam: Die Schule veranstaltet am 3. Dezember (Freitag) von 15 bis 18 Uhr ihren Tag der Offenen Tür für Schulneulinge und ihre Eltern. Sie werden nach einer gemeinsamen Begrüßung in kleinen Gruppen durch die Schule und ihr Lernangebot geführt.