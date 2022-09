„Neuzugang“ im Fuhrpark gefeiert

Wirklich neu oder unbekannt ist das Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 10 den Beteiligten nicht, als es am Sonntagvormittag im Gerätehaus offiziell eingesegnet wird. Das am 21. April abgeholte Fahrzeug bestand in der Zwischenzeit bereits seine Feuertaufe im Einsatz. „Ich habe immer großen Respekt, was Ihr und Sie hier vor Ort leisten“, betont Pfarrer Andreas Rösner im Zuge der traditionellen Einsegnung.

Für sein evangelisches Pendant Michael Prien geht derweil wenig später ein großer Wunsch zumindest teilweise in Erfüllung. Einmal wolle er ein Feuerwehrauto fahren, so Prien. Das können ihm zwar weder Bürgermeister Josef Uphoff noch Wehrführer Matthias Freese umgehend ermöglichen. Immerhin nimmt Prien im Anschluss an die Einsegnung strahlend hinter dem Steuer Platz.

Jedes Feuerwehrfahrzeug ein Einzelstück

Und auch Freese ist an diesem Sonntagmorgen dankbar und glücklich. „Jedes Feuerwehrfahrzeug ist ein Einzelstück“, dankt er seinen Kameraden für die intensive Planungsarbeit bei der Erstellung einer konkreten Liste mit gewünschten Ausstattungen und Fähigkeiten. Auch den Vertretern aus Rat und Verwaltung dankt Freese für die Realisierung des Großprojekts. Stolze 380 000 Euro kostet das HLF 10, das über deutlich größere Fähigkeiten verfüge als der nun ersetzte Rüstwagen aus dem Jahr 1990. Neben der „alten“ Ausrüstung des vorherigen Fahrzeugs bietet das HLF eine sogenannte Brandbekämpfungskomponente mit einem 2000 Liter großen Wassertank. Hydraulische Winden und eine fünf Tonnen schwere Seilwinde komplettieren die Ausrüstung im Wert von nochmals 87 000 Euro.

Bürgermeister Josef Uphoff freut sich im Nachhinein über das glückliche Timing von Bestellung und Auslieferung. „Die Verwerfungen der letzten Monate würden für ganz andere Preise sorgen.“ Mit 30 Prozent Aufschlag müsse man aktuell rechnen, so Uphoff. Und auch der Löschzug Füchtorf darf sich freuen: Noch im Oktober soll das durch glückliche Zufälle günstig erworbene HLF 20 im Golddorf eintreffen.

Mehr als 100 Einsätze in diesem Jahr

Doch Technik allein sei nicht entscheidend. „Feuerwehr funktioniert nur dann, wenn sich Kameraden in den Dienst der Bevölkerung stellen“, dankt Uphoff den ehrenamtlich Aktiven, die mit 104 Einsätzen bereits jetzt so viele meisterten wie im gesamten Jahr 2021.

Dass der Löschzug seit Ankunft des jüngsten Neuzugangs im modernen Fuhrpark nicht untätig blieb, unterstreicht Zugführer Patrick Hillebrand. Eineinhalb Monate lang seien die 74 Kameraden im Umgang mit dem Fahrzeug eingewiesen worden. „Wir bringen es erst in den Einsatz, wenn 80 Prozent des Löschzugs geschult sind.“ Was das im Detail bedeutet? 45 Seiten Leistungsverzeichnis, welches Gerät gehört an welche Stelle, was muss wie gesichert werden? Kein Problem bei entsprechendem Teamwork. „Wir haben einen guten Stamm an Führungskräften und eine super Mannschaft“, so Hillebrands Lob.

Langfristigen Plan verfolgt

„Die Bedarfe werden gesehen und auch umgesetzt“, verweist Hillebrand auf den Austausch mit der kommunalen Politik und der Verwaltung. Gemeinsam verfolge man konsequent einen langfristigen Plan. „Heute ernten wir die Früchte“, verweist er auf die vergangenen Jahre, als man die Beschaffung von LF Logistik (2015) und TLF 4000 (2018) realisierte. Zum überdurchschnittlich jungen Fuhrpark, dessen ältestes Fahrzeug nun 21 Jahre alt ist, komme das moderne Feuerwehrgerätehaus. Ein Tag der offenen Tür rundete diesen besonderen Sonntag ab.