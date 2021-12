Nikolaus besucht die Kinder

Die Fackelträger mussten einmal mehr auf ihr traditionelles Amt verzichten. Wie im vergangenen Jahr kam der Nikolaus auch 2021 wieder nicht am Abend vor seinem großen Tag im Fackelschein mit dem Boot über die Hessel. Dafür stattete er mit Herold und Knecht Ruprecht im Gefolge am Nikolaustag seinen jungen Fans in Sassenbergs Grundschulen und Kindergärten mit der Kutsche direkt einen Besuch ab.

Die Sonne ging gerade auf, als sich der hohe Besuch bei seiner ersten Station, der Johannesschule im Brook, ankündigte. Die Schulflure hatten zuvor schon vor Aufregung und Vorfreude gesummt, aus den Klassenräumen drangen Nikolauslieder. Endlich schulterte Claudia von Stockum den Ghettoblaster, aus dem die dringende Bitte an den Nikolaus erklang, doch „in unser Haus“ zu kommen, und führte ihre 1c beschwingten Schrittes auf den Schulhof. In sehr weitem Rund zogen die Klassen nun nach und nach ein, um den heiligen Mann zu begrüßen.

Der hatte – wie es sich gehört – Jute-Säcke voll Süßigkeiten mitgebracht, die Freiwillige des Deutschen Roten Kreuzes und der Feuerwehr geschwind in die Schule schleppten. Auch die DLRG unterstützte den heiligen Mann während seiner vormittäglichen Rundtour logistisch.

Der Nikolaus durfte sich unterdessen an den Gitarrenklängen erfreuen, die Elisabeth Arenhövel einstudiert hatte, und die ganze Klasse 2a trug ihm, vor Aufregung zappelnd, gemeinsam ein Gedicht vor.

Der Nikolaus alias Frank Deitert stellte wie gewohnt seinen Knecht Ruprecht alias Norbert Rutte vor, der doch gar nicht so furchterregend sei, und bat den Herold (Christian Borgmann) um ein Ständchen. Dann war schon wieder Schluss mit der Zeremonie, das Goldene Buch blieb in diesem Jahr geschlossen unter dem Arm des heiligen Mannes stecken: „Dafür haben wir keine Zeit“, schmunzelte der gar nicht bedauernd.

Fleißige Helfer unterstützten den heiligen Mann (v.l.): Sophie Ruhe und Meike Schwerter vom DRK sowie Karsten Geistkemper (Feuerwehr). Foto: Ulrike von Brevern

Schließlich hatte der Tross noch einiges vor, ehe er gegen Mittag das Ziel St. Nikolausschule erreichte. Im Halbstundentakt erzeugte der heilige Mann leuchtende Kinderaugen. In der Kita Wolke Sieben etwa empfingen ihn die Kinder im Anschluss an ein gemütliches Nikolausfrühstück. Coronabedingt blieb der heilige Mann auf viel Distanz: An jeder Gruppe machte er mit einer kleinen Zeremonie vor dem Fenster Station, ehe ein Helfer den Jutesack durch die Tür hievte. „Unsere Kinder haben so vielleicht sogar mehr davon, als wenn sie sich an der Hessel drängeln müssen“, konnte Erzieherin Jane Waldenhauer der Aktion durchaus auch eine positive Seite abgewinnen.

Der Nikolaus allerdings hofft, wenigstens im kommenden Jahr wieder ins Boot steigen zu können. „Das ist schließlich unser Alleinstellungsmerkmal“, sagt Frank Deitert lachend. Und die Kinder auf dem Schulhof der Johannesschule stimmen ihm zu: Auf die Frage, ob er im nächsten Jahr wieder im Boot kommen solle, erklingt ein lautes und nachdrückliches „Ja!“ aus mehr als 100 Kindermündern.