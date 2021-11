Nikolaus kommt über die Hessel

Und er kommt hoffentlich doch: Die Kinder sollen ihr Lächeln nicht verlieren, wenn der Nikolaus über die Hessel in Sassenberg fährt. Die Traditionsveranstaltung soll am 5. Dezember stattfinden.

Auch im Corona-Jahr 2021 möchte der Nikolaus den Sassenberger Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Am Sonntag (5. Dezember) soll die traditionelle Veranstaltung mit dem Nikolaus wieder in ganz besonderer Atmosphäre stattfinden. Dennoch gibt es auch einen Plan B für den Nikolaus, denn das Nikolauskomitee verfolgt die aktuelle Pandemie Entwicklung und plant unter Vorbehalt. Sobald durch die gesetzliche Lage diese Veranstaltung nicht tragbar erscheine, müsse kurzfristig eine Absage erfolgen, so eine Pressenotiz. Wenn der Nikolaus aber kommt, dann wird es in diesem Jahr eine kleine Veränderung geben: Nachdem der Nikolaus mit seinen Booten an der Hesselbrücke von den zahlreichen Kindern empfangen wurde, wird dieses Event nicht in gewohntem Umfeld auf dem Schulhof der Johannesschule stattfinden können, sondern auf dem Schützenplatz im Brook. Die Teilnehmer werden seitens der Veranstalter die Einhaltung eines Abstandes gebeten. Eine Maskenpflicht im Freien ist derzeit nicht vorgeschrieben; das Nikolauskomitee spricht sich aber für eine Trageempfehlung einer Maske auf Grund der Teilnehmergröße aus.

In Begleitung des Herolds

In Begleitung eines Herolds (Christian Borgmann) und von Knecht Ruprecht (Norbert Rutte) kommt der Nikolaus (Frank Deitert) in der einbrechenden Dunkelheit in einem Boot über die Hessel. An der Hesselbrücke Schachblumenweg wird er bereits von vielen Kindern erwartet. Von hier aus begibt sich der Nikolaus samt Begleitung in einer prächtigen Kutsche unter Musikklängen zum Schützenplatz im Brook – gefolgt von der erwartungsfrohen Kinderschar. Am Schluss der kurzen Feierstunde erhalten alle Kinder bis zum vierten Schuljahr eine bunte süße Tüte.