Nikolausschule lädt zum Winterfest ein

Die Nikolausschule feiert am kommenden Wochenende mit Basar und Mitmachaktionen ihr Winterfest. Eingeladen ist jeder, schließlich will die Schulgemeinschaft Einnahmen generieren.

Seit Wochen laufen an der Nikolausschule die Vorbereitungen: Kinder basteln, Lehrer und Eltern organisieren, und die vierten Klassen haben einen wichtigen Teil des Marketing übernommen. Sie haben die Plakate gemalt, mit denen im ganzen Ort auf das Winterfest der Schule aufmerksam gemacht wird, das am 19. November (Samstag) von 15 bis 18 Uhr stattfindet. Ein Ziel des Festes: „Einen netten Gewinn erzielen für unser Zirkusprojekt im April“, formuliert Schulleiterin Stefanie Dilla-Kell vorsichtig. Seit rund 20 Jahren baut die Zirkusfamilie Caselly an der Schule ihren Mitmach-Zirkus auf.

Das Winterfest bietet zum einen einen großen Basar rund um weihnachtliche Dekoartikel, erläutert Dilla-Kell. Laubsägearbeiten, Engel aus Holzstämmen, Tonarbeiten und Lichterflaschen sind nur einige Beispiele dessen, was die Kinder auch mit Unterstützung von Eltern gefertigt haben. „Die Eltern haben sich ganz ganz engagiert gezeigt“, freut sich die Schulleiterin auch mit Blick auf die übrige Vorbereitung.

Die vierten Klassen haben die Plakate gestaltet, die im ganzen Ort hängen sollen. Foto: Ulrike von Brevern

Als weiteres Highlight haben sich alle Klassen Mitmachaktionen für die Gäste des Festes ausgedacht. Für kleines Geld könne hier etwa eine Holzscheibe verziert oder ein Teelicht gebastelt werden. Eine Cafeteria der Bis-Mittag-Betreuung, ein Getränkestand und Würstchen, die der Förderverein grillen will, runden das Angebot ab. Auch die Lehrer sind mit einer witzigen Idee dabei: In einem Quiz sind Kinderfotos der Pädagogen richtig zuzuordnen. Es winken Preise.

Die Schulgemeinde will allerdings nicht alleine feiern. Alle künftigen Erstklässler seien bereits eingeladen worden, ihre neue Schule schon einmal kennenzulernen, berichtet Dilla-Kell. Aber auch für alle anderen Interessierten stehe die Tür offen.