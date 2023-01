Nina I. (Offers) regiert Sassenberg

Sassenberg. Die Sassenberger Narren haben seit Samstagabend wieder eine Prinzessin: Nina Offers, mit närrischem Beinamen "Nina von Bühnenluft und Mensaduft" bestieg um kurz nach 23 Uhr den KCK-Narrenthron in der Sekundarschule.

Im richtigen Leben ist Nina Offers Erzieherin mit dem Schwerpunkt Heilpädagogik. Am Samstagabend, um kurz nach 23 Uhr, wurde wohl das bestgehütete Geheimnis in Sassenberg gelüftet. Nina I. von Bühnenluft und Mensaduft regiert die Sassenberger Narren. Unter dem lauten Jubel der Narren zog sie in die Aula der Sekundarschule ein. Prinzessin Nina löst den ewigen Prinzen Lui ab, wie der Ex-Karnevalsprinz scherzhaft genannt wird. Aufgrund der Corona-Pandemie blieb er drei Jahre im Amt.