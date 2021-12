Noch Beratungsbedarf zum Thema Parken

Noch keine Lösung gibt es für das Problem der Dauerparker vor den Sassenberger Geschäften in der Innenstadt. Die Verwaltung soll nun Meinungen der Geschäftsleute und Anwohner einholen und ermitteln, was eine Parkzeitbegrenzung kosten würde.

Um einen sogenannten Schnellschuss zu vermeiden, wurde der Antrag des Gewerbevereins zur Parkraumbewirtschaftung in der Sassenberger Innenstadt von den Mitgliedern des Infrastrukturausschusses bei nur einer Enthaltung erneut vertagt.

Im September wünschte sich der Gewerbeverein die „Beschilderung von Parkplätzen in der Sassenberger Innenstadt“. Dabei geht es um eine zeitliche Parkraumbewirtschaftung mittels einer Parkscheibenregelung. Die zeitlich begrenzte Parkerlaubnis solle hierbei für die Straßen Klingenhagen, Drostenstraße und Von-Galen-Straße gelten. Der Gewerbeverein verweist darauf, dass das Parkproblem bereits seit 1996 bestehe und sich bis heute deutlich verschärft habe. Der vorhandene Parkraum würde vermehrt durch Dauerparker besetzt und teilweise über Tage nicht mehr freigegeben. Die Einzelhändler beklagen, dass sie hierdurch von ihren Kunden schwierig zu erreichen seien.

Vorteile und Nachteile

Das Ausweisen von zeitlich begrenzten Parkplätzen hat laut Stadtverwaltung zwei Seiten. Zu den Vorteilen zählten mehr freie Parkplätze für Kunden der Geschäfte; weniger Parksuchverkehr in der Innenstadt und dadurch geringere Umweltbelastung. Nachteile seien: Beschäftigte und Kunden mit längerem Aufenthalt weichen in die Nachbarstraßen aus; Konflikte mit den Anwohnern der Nachbarstraßen; das Durchsetzen der Regelung erfordert höheren Personalaufwand im Ordnungsamt, der regelmäßig nicht kostendeckend sein werde.

Das Thema wurde bereits im November vom Infrastrukturausschuss vertagt, da es noch Beratungsbedarf in den Fraktionen gab. Einig waren sich die Politiker, dass tagsüber etwas gegen die Dauerparker getan werden müsse. „Gespräche mit Langzeitparkern haben nichts bewirkt“, unterstrich Johannes Philipper (FDP). Daher könnten sich die Liberalen eine Parkzeitbegrenzung auf zwei Stunden zwischen 8 und 18 Uhr vorstellen. Zur Detailabstimmung sei es aber notwendig, noch einmal mit Gewerbeverein und Anwohnern zu sprechen.

Arbeitsauftrag an Verwaltung erweitert

Mit dieser „Zusammenführung“ wurde die Verwaltung von den Ausschussmitgliedern beauftragt. Auf Vorschlag von Peter Holz (FWG) wurde der Arbeitsauftrag an die Mitarbeiter im Rathaus noch erweitert. Geklärt werden soll bis zur nächsten Sitzung im neuen Jahr auch, wie viel Geld die Stadt Sassenberg in die Hand nehmen muss, um alle Parkflächen entsprechend zu beschildern.

Die Gesamtkosten in Relation zum Nutzen brachte auch Dirk Schöne (CDU) in die Diskussion mit ein, schließlich sei Sassenberg in der Umgebung bekannt dafür, dass man hier ohne Re­striktionen parken und shoppen könne. Das sei ein Argument, das man nicht unterschätzen dürfe, betonte Schöne. Erich Lentz (Grüne) gab allerdings zu bedenken, dass sicher kaum ein Kunde länger als zwei Stunden für seine Einkäufe am Klingenhagen benötige.

Ausschussvorsitzender Werner Berheide begrüßte bei so viel Beratungs- und Abstimmungsbedarf die Vertagung des wichtigen Anliegens: „So können wir das Thema im neuen Jahr mit gutem Gefühl verabschieden.“