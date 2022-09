Nur noch heute Einsichtnahme

In Dackmar sollen zwei Windkraftanlagen gebaut werden. Wer sich über den genauen Inhalt der Immissionsgutachten informieren will, hat dafür nur noch Zeit bis Donnerstag (15. September).

In Dackmar sollen neue Windkraftanlagen entstehen. Die Anlage auf dem Bild steht nahe der B 475.

In der Bauerschaft Dackmar plant ein Projektentwicklungsunternehmen aus Meißen zwei Windkraftanlagen. Gebaut werden soll eine Anlage mit einer Nabenhöhe von 148 Metern und eine mit einer Nabenhöhe von 162 Metern. Derzeit läuft das Verfahren gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz. Der Genehmigungsantrag und die dazugehörigen Unterlagen sind noch bis zum 15. September (Donnerstag) einsehbar, Einwendungen können der Bekanntmachung des Kreises zufolge noch bis einschließlich 29. September beim Kreis eingereicht werden.

Zu den umfangreichen Unterlagen gehört unter anderem die Gutachten darüber wie Schallimmissionen und Schattenwurf Anwohner beeinträchtigen könnten, zur Standorteignung sowie artenschutzrechtlichen Prüfungen. Ausgelegt sind die Unterlagen während der Dienststunden im Kreishaus, Waldenburger Straße in Warendorf (Raum B2.20) sowie im Rathaus in Sassenberg (Raum 203) und im Internet: www.kreis-warendorf.de, (Aktuelles - Bekanntmachungen - Immissionsschutz). Mit Ablauf der Frist sind für das Genehmigungsverfahren weitere Einwendungen weitgehend ausgeschlossen. Ein Erörterungstermin, an dem alle Einwendende teilnehmen dürfen, ist im Dezember angesetzt.