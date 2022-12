Ob Rutsche oder Tunnel – sportlicher Spaß für alle

Es wird gejauchzt, gehüpft, gesprungen und durch Tunnel gekrabbelt. In der Johannesschule ist jede Menge los. Dort sind „Familien in Bewegung“.

Die Aktion „Familien in Bewegung“ findet in der Regel zweimal im Jahr in der Turnhalle der Johannesschule statt.

„Familien in Bewegung“ ist eine Aktion für kleine Kinder der Kita Pusteblume, die in der Regel zweimal im Jahr in der Turnhalle der Johannesschule stattfindet. Im Vorfeld bauen die Erzieherinnen einen vielfältigen Parcours auf, in dem unterschiedliche Übungen gemacht werden können. Beispielsweise eine große, mithilfe von Matten gebaute Rampe, auf der die Kleinen hochlaufen, um ausgelassen herunterrutschen zu können.

Auch ein bunter Tunnel, durch den man hindurchkrabbeln kann, und eine Bank zum Balancieren ist aufgebaut. Ebenso gibt es eine Wippe, Hula-Hoop-Reifen und Ringe an Seilen, an denen die Kinder baumeln können.

„Das Angebot wird so gut angenommen, dass wir es in diesem Halbjahr bereits zum zweiten Mal veranstalten“, sagt Erzieherin Nadine Borgmann. Nicht nur die Kinder, auch deren Eltern sind ganz angetan von dem sportlichen Event. Sie sitzen auf der Bank und freuen sich über den Spaß, den ihr Nachwuchs an diesem Samstagvormittag hat. „Das ist richtig toll hier, vor allem jetzt, wo es draußen so kalt ist“, bemerkt etwa Barbara Kiwitt, während sie ihre Kinder beim Toben beobachtet.