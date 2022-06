„Ohne Gemeinschaft geht es nicht“

„Irgendwie macht es Spaß, was anderes zu erleben, ganz andere Erfahrungen zu sammeln!“, sagt Merle Havermann und schaut dabei zu ihrer Freundin Nele Müller hinüber, die zustimmend nickt. Die beiden sind Musterbeispiele dafür, dass Schulpraktika im Altenheim für Jugendliche durchaus ihren Sinn ergeben können. Seit ihrem Sozialpraktikum im Jahr 2019, das von der Bischöflichen Realschule organisiert war, engagieren sich die beiden jungen Frauen ehrenamtlich im Altenzentrum St. Josef. Sie spielen mit den Betagten oder gehen mit ihnen spazieren. „Die können richtig gut quatschen“, sagt Nele lachend und anerkennend zugleich. Dabei geht es nicht nur darum, zuzuhören und an einem Erfahrungsschatz voriger Generationen teilzuhaben. „Die sind auch interessiert an dem, was wir erleben, wie es heute so ist. Und die fragen auch nach“, ergänzt Merle.

Aufgabe ganz nach Wunsch

Die beiden Freundinnen, die inzwischen zwei verschiedene Zweige des Berufskollegs besuchen, gehören zu insgesamt rund 40 Sassenbergerinnen und Füchtorferinnen, die sich derzeit ehrenamtlich um die Freizeitgestaltung der Altenheimbewohner an der Elisabethstraße kümmern. „Es geht nicht ohne Gemeinschaft“, betonte Einrichtungsleiter Werner Fusenig als er den ersten Teil seiner Ehrenamtlichen am Dienstag zu einem anerkennenden Spargelessen im Mehrzweckraum des Hauses begrüßte. Der zweite Teil folgt am heutigen Donnerstag. „Gott sei dank haben wir keinen unserer Ehrenamtlichen über die Coronazeit verloren“, freut sich Delia Felke vom Sozialen Dienst. Zwei seien sogar frisch hinzugekommen.

Eingesetzt sind die Helfer je nach eigenem Wunsch. So spielt Irmgard Vienherm zum Beispiel alle zwei Wochen Bingo mit den Bewohnern. Von Ehrenamtlichen der Malteser erhält das Haus regelmäßig Hundebesuch. Es gibt Einzelbesuche, Spielevormittage und auch Zeitungsrunden.

„ »Ich will mich nicht gebunden fühlen« “ Margret Fischer, Ehrenamtliche

„Ich finde es ganz wichtig, etwas zurückzugeben“, sagt Margret Fischer, die eine der Zeitungsrunden anbietet. Allerdings warnt sie vor zu großen Ansprüchen an sich selbst. „Es kommt darauf an, wie man an die Sache rangeht. Anfangs habe ich gedacht, alle müssten sich total freuen. Heute weiß ich, es ist gut, wenn sie zuhören“, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Um so schöner, wenn ein Text, meist einer über die ältere Zeit, plötzlich zu spannenden Gesprächen führt. „Ich will mich nicht gebunden fühlen“, geht sie noch auf ein weiteres Thema ein, das vielen Ehrenamtlichen heute wichtig ist. „Wenn das Platz hat, engagiere ich mich gerne.“

Die Hälfte der Aktiven hoben am Dienstag ihr Glas zur Feier eines lang ausgefallen Treffens in Präsens. Foto: Foto: Ulrike von Brevern

Am unabhängigsten in dieser Beziehung sind diejenigen, die Einzelbetreuungen übernommen haben. „Sie kommen wann und wie lange sie möchten“, sagt Susanne Kuhlmann, Leiterin des Sozialen Dienstes. Eine Einführung und anfängliche Begleitung ist selbstverständlich, bis sich Besucher und Besuchte miteinander wohlfühlen, erzählt sie. Den Rückhalt und die freundliche Ansprechbarkeit der beiden Frauen vom Sozialen Dienst heben umgekehrt die Ehrenamtlichen an diesem Nachmittag lobend hervor.

Wer sich im Seniorenheim engagieren will, sei gerne gesehen, betonten die beiden Verantwortlichen (Kontakt: 0 25 83 / 93 13 79 9). Besonders Radler für die neue Fahrradrikscha (WN berichteten) sind gesucht.