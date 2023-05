Ohren zu und durch beim Füchtorfer Tractor-Pulling

Wenn das PS-starke Motorsport-Ereignis Tractor-Pulling in Füchtorf angesagt ist, dann kommen die Fans in Scharen. So auch diesmal. Rund 20 000 Begeisterte bejubeln auch das heimische Green-Monster-Team. Das konnte mit seinen Boliden gleich zweimal überzeugen.

Der Samstag wird seit einigen Jahren aufgewertet. Wo in den Vorjahren vor allem die kleineren Garden-Puller an den Start gingen, hat an diesem Tag jetzt auch die „Eurocup-light-Modified“-Klasse ihren Platz. Unter anderem ist auch der Green Monster V Mitas Edition-Schlepper im Einsatz. „Wir haben gut abgeliefert und haben sogar mit sieben Metern Vorsprung den Sieg eingefahren“, zeigt Teamchef Tobias Hörstkamp sich ziemlich zufrieden mit dem Ergebnis am Samstag. Der Sonntag hingegen läuft weniger gut.

In der Vier-Tonnen Freien Klasse erreicht Pilot Enrico Vollerthun mit dem Green Fighter zunächst mit einem spektakulären Full-Pull das Finale. Das Publikum in der vollen Hörstkamp-Arena ist begeistert. Nichts hält die Motorsportfreaks auf den Sitzen. Sie johlen und brüllen zum Monster-Song „We will rock you“ lauthals: „Wir wollen den Fighter sehen“. Doch dann, im Stechen, wird es eng. Der Bolide zieht den tonnenschweren Bremswagen 77,83 Meter. Das ist nicht schlecht, aber auch nicht gut genug, denn nur wenige Zentimeter fehlen ihm für das Treppchen. Argos Oil Whispering Giant aus den Niederlanden hatte nämlich 78,22 Meter erreicht. Das heißt am Ende nur Platz vier für den Fighter.

„ So ein Event muss man einmal erlebt haben. “ Meike Zeiß aus Münster

Bobcat SR geht mit 95,45 Meter als Sieger aus dem Lauf. Zweiter wird Titelverteidiger Lambada mit 90,26 Meter. All diese erfolgreichen PS-Giganten kommen aus den Niederlanden. Die Nachbarn haben hier ganz klar die Nase vorn. In der 3,5-Tonnen-Klasse können die Lokalmatadoren dann wieder jubeln. Sie kommen mit dem „Green Monster Stage IV“auch hier ins Finale und erreichen Platz zwei. Nur „Whispering Giant“ konnte erneut das Monster besiegen. Dennoch ist das Team davon überzeugt, dass sich die Innovationen, die an den Traktoren in den vergangenen Monaten vorgenommen worden waren, durchaus gelohnt haben.

Laut, stark und schnell: Der Bolide des Teams Lambada.

Die Teams kommen außerdem aus Dänemark, Norwegen, Italien, Frankreich, Luxemburg und Deutschland. Insgesamt messen die Schlepper sich auf der Lehmbahn in neun verschiedenen Klassen. Zwei Tage lang ist Füchtorf im Ausnahmezustand. Die dunklen Qualmwolken und der dröhnende Sound der aufgemotzten Schlepper ist von Weitem zu sehen und zu hören. Die Hörstkamp-Arena ist bis zum Bersten gefüllt mit begeisterten Fans, die ob der spektakulären Teamleistungen mehrfach Spontanbeifall geben und sich gern von den Moderatoren Ulf Schnackenberg und DJ Dan zu der einen oder anderen Laola-Welle animieren lassen.

Ulf Schnackenberg (r.) und DJ Dan glänzten als Moderatoren mit jeder Menge Hintergrundwissen.

Die beiden sind echte Puller-Profis. Schnackenberg hat sich in 31 Jahren Moderation als „The voice of Race“ einen Namen in der Szene gemacht. Er kennt sich aus, weiß über jeden der eingesetzten Schlepper ganz genau Bescheid. So bezeichnet er „Whispering Giant“ als Turbinen-Puller in Perfektion und den Widersacher des Fightes „Bobcat SR“ als stärksten Schlepper Europas, wenn nicht sogar der ganzen Welt. Ebenso erklären die versierten Sprecher den Fans viel über die Motorisierung dieser mit bis zu 10 000 PS ausgestatteten Giganten.

Manchmal entscheiden Zentimeter

So sind der Kreativität der Teams dahingehend keinerlei Grenzen gesetzt: Von Flugzeug- bis Panzermotoren, von ausrangierten Kampfhubschrauberturbinen bis hin zu leistungsstarken V8-Motoren mit Kompressor ist in Füchtorf alles am Start. Viele Schlepper verursachen einen Höllenlärm, sodass ein Hörschutz – auf jeden Fall für Kinder – unabdingbar ist. Das weiß auch Meike Zeiß, die mit ihren Kindern Felix und Clara extra aus Münster angereist ist, und ihrem Nachwuchs Mickymaus-Ohren aufgesetzt hat. „So ein Event muss man einmal erlebt haben“, findet die zweifache Mutter. „Wer einmal kommt, kommt immer wieder“, weiß hingegen Senior-Teamchef Heinz-Josef Hörstkamp aus Erfahrung.

Die PS-starken Maschinen müssen einen Bremswagen so schnell so weit ziehen, wie es ihnen möglich ist.

Die frewillige Feuerwehr muss nach Leckagen bei den hochgezüchteten Maschinen immer wieder mal Ausgelaufenes abbinden.

Meike Zeiß aus Münster mit ihren Kindern Felix und Clara.

Enrico Vollerthun schafft einen Full-Pull und damit auch den Einzug ins Finale.