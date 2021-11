Optimistischer Blick in die Zukunft

Für das kommende Jahr füllt sich der Veranstaltungskalender der Kameradschaft ehemaliger Soldaten in Füchtorf langsam wieder. Darüber sind natürlich auch alle Mitglieder froh. Im Rahmen der Mitgliederversammlung wagte der Vorsitzende Johann Fugel einen optimistischen Blick in die Zukunft.

Ewald Elfenkämper ist neuer zweiter Vorsitzender der Kameradschaft ehemaliger Soldaten. Im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung am Dienstagabend in der Gaststätte Artkamp-Möllers votierten alle Anwesenden für Elfenkämper, der damit das Amt von August Kahle übernimmt. Eine zweite wichtige Personalie gab der Vorsitzende Johann Fugel bekannt. So tritt Helmut Böckenholt die Nachfolge des verstorbenen Kommandeurs Kalle Laumann an. Sein erster Einsatz steht bereits am kommenden Sonntag im Rahmen des Volkstrauertags an.

Solides Zahlenwerk

Ein solides Zahlenwerk legte Kassierer Bernhard Wienker vor. Die Richtigkeit seiner Angaben prüft in Zukunft Hans Ruhe, der das Amt des Kassenprüfers von Hubert Sandmann übernimmt. Der Schriftführerbericht von Heinz Laumann fiel erwartungsgemäß recht überschaubar aus. Seit der letzten Versammlung am 12. November 2019 hatten die aktuell 56 Kameraden nur wenige Gelegenheiten, sich zu treffen. Umso größer war die Freude über eine gelungene Fahrradtour am 12.Oktober, bei der 32 Teilnehmer gezählt wurden. Die von Bernhard Wienker organisierte Überraschungstour führte die Fahrer über die Kreis- und Ländergrenze nach Schwege. Wichtig war den Organisatoren die Barrierefreiheit, so dass auch vier Scooterfahrer an der insgesamt 26 Kilometer langen Tour teilnehmen konnten.

Der Vorsitzende Johann Fugel wagte seinerseits einen vorsichtig optimistischen Blick in die Zukunft.

So ist für den Sommer 2022 eine Betriebsbesichtigung in Bad Laer vereinbart, eine Fahrradtour – inklusive Scooterfahrern – mit anschließender Feier im Heimathaus soll ebenfalls in den Veranstaltungskalender aufgenommen werden. Sollten im kommenden Jahr wieder Ferienspieltage angeboten werden, möchte die Kameradschaft ihr traditionelles Doppelkopfturnier anbieten.