Ortsunion wählt sich neue Spitze

Frederik Holz ist neuer Vorsitzender der Ortsunion. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Donnerstagabend erhielt er 21 der 22 Stimmen. Ein Mitglied votierte gegen den Vorschlag, Holz zum Nachfolger von Rüdiger Völler zu wählen. „Ich hoffe, ich kann das riesige Erbe von Rudi irgendwie weiterführen“, verwies der 2013 in die Partei eingetretene Holz auf seinen Vorgänger. Seit dem 14. Januar 2003 war Rüdiger Völler Vorsitzender der Ortsunion, ab 2009 stand er der Fraktion im Stadtrat vor. „Es war eine lange Zeit“, blickte Völler zurück. „Vielen Dank für die vielen Jahre mit euch.“ Er bleibe im Tourismusverein und der Kolpingsfamilie aktiv; in der Kommunalpolitik sollten nun Jüngere übernehmen, so Völler.

Sein Rechenschaftsbericht fiel mit Verweis auf die Corona-Pandemie knapp aus. Völlers Nachfolger als Fraktionsvorsitzender, Helmut Peitz, legte ebenfalls einen kurzen Bericht vor. In elf Monaten habe die CDU zehn Anträge eingebracht, was ein guter Wert sei. „Ich habe ein Team mit einer offenen Diskussionskultur hinter mir. Ich glaube, wir können noch einiges erreichen.“

Als stellvertretender Vorsitzender wurde Werner Ber-heide (20 Ja, ein Nein) bestätigt, Guido Fischer (18 Ja, zwei Nein), der zuvor als Beisitzer dem Vorstand angehörte, übernimmt den zweiten „Vize-Posten“ von Frederik Holz. Einstimmig wurden Monika Berheide als Schriftführerin und Kassierer Frank Wächter in ihren Ämtern bestätigt. Komplettiert wird der Vorstand durch neun Beisitzer und Beisitzerinnen: Alexander Auf der Landwehr, Sandra Brinkmann, Martin Havermann, Jürgen Holz, Susanne Holz, Alfons Lüffe, Fabian Peitz, Uwe Traulsen und Martha Weiß. Fortgesetzt wurde der Wahlmarathon mit der Wahl der elf Delegierten zum Kreisparteitag.

Im Rahmen der Versammlung erfolgte auch die Ehrung langjähriger Mitglieder. Martin Arenhövel gehört der CDU seit 25 Jahren an. Dies gilt auch für Annette Pelster. Heino Pelster und Franz-Josef Zelleröhr besitzen bereits seit 40 Jahren das Parteibuch. Ein Jubilar trat vor 50 Jahren in die Partei ein, bat aber laut Völler um Diskretion. Die Ehrung habe bereits im Vorfeld stattgefunden.