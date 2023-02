Partystimmung mit Prinz Markus

Prinz Markus II. von Druckerei und Narretei führt seit Samstagnacht gemeinsam mit seiner Prinzessin Alexandra I. die Füchtorfer Narrenhochburg an. Nach zwei Jahren Abstinenz wurde bei der Prinzenproklamation bis tief in die Nacht ausgelassen gefeiert.

Seit fast 33 Jahren sind der neue Prinz Markus II. (Niermann) und seine Prinzessin Alexandra I. ein Paar. Die Eltern von vier erwachsenen Kindern leben gemeinsam mit Alexandras Eltern in der Ringstraße. Schon lange schlägt das Herz des 51-jährigen für den Karneval. Seit 2010 in Füchtorf und davor in Glandorf begeistert er mit seinen Bühnenpartnern das Publikum mit viel Lokalkolorit. Seine Leidenschaft für die Bühne lebt er darüber hinaus auch in der Füchtorfer Laienspielschar aus. Auch in der Kirchengemeinde war er lange aktiv, insbesondere in der Betreuung von Jugendgruppen. Wenn es dann die Zeit noch zulässt, geht er gerne zum Altherren-Fußball oder zum Yoga.

Die Mädels vom SC Turnen präsentierten den „"Tanz der Toten"“ und begeisterten mit sportlicher Höchstleistung. Foto: Theresa Oertker

Nur wenige Stunden bevor das Geheimnis um den neuen Prinzen gelüftet wurde, hatte Markus Niermann noch gemeinsam mit Sandra Bücker unter dem Motto „Wenn mein Handy klingelt“ als Mobiltelefon und prall gefüllt mit Information auf der Bühne gestanden. Da ahnte noch niemand, dass er gegen 23 Uhr als neuer Prinz Karneval 2023 die Bühne betreten würde.

Der scheidende Prinz Tim I. bedankte sich bei seiner Prinzessin Denise, der Familie, Freunden, Nachbarn und dem Elferrat für eine unvergessliche Zeit. Foto: Theresa Oertker

Den Startschuss in die die PriPro hatten zuvor Sitzungspräsident Robert Budde und der KFV-Vorsitzende Bernd Buddelwerth gegeben, die diesjährigen Jubelprinzen geehrt sowie Leon Wessel in den Reihen des Elferrates begrüßt. Mit dem Lied „Wir sagen Dankeschön, drei Jahre die Schwienheers“, verabschiedeten sich Prinz Tim I. und Prinzessin Denise aus der Regentenzeit und gerieten regelrecht ins Schwärmen. „Wir haben viele Freundschaften geschlossen, ich konnte mir die Zeit nicht schöner vorstellen.“

Julian Pohlschmidt, Michael Nettelnstroth, Christian Heseker, Robert Freese, Kevin Strotmeier, Jannis Rüter und Tobias Holtkämper (v.l.) von der Gruppe „"Whats Up"“ fragten in ihrem Programm „"War was?“". Foto: Theresa Oertker

In der Zwangpause hatten die Aktiven des Füchtorfer Karnevals nichts verlernt. Mit den „Minis“, „SC Turnen“, „Red Vibes“ und der „Dance Formation“ begeisterten etliche Mädels, verwandelten die Bühne in eine Tanz- und Turnfläche. Als „der Pausenfüller“ ließ Dirk Schöne nicht nur Ex-Prinzessin Denise Schwienheer Brötchen schmieren, sondern wusste auch einiges von seiner Kindererziehung zu berichten. Wie gewohnt schaffte es die Gruppe „Freundeskreis Don Promillo“ den Saal zum Beben zu bringen. Bei „Der Preis ist heiß“ spielte die Truppe in einem Sassenberg Spezial um ein Dorfgemeinschaftshaus. Spätestens beim Auftritt von Matthias Tünte, Felix Holtkämper und Aaron Heseker als „die blau-weißen Tunten“ gab es kein Halten mehr. Zugabe-Rufe gab es auch für Michael Nettelnstroth und Julian Pohlschmidt von der Gruppe „Whats up“, die as „Timon und Pumba“ mit ihrem Lied zur Fleischeslust den richtigen Nerv trafen.

Die Mädels der Füchtorfer „Dance Formation“ begeisterten als „Dancing Queens“. Foto: Theresa Oertker

Nach der obligatorischen Mützenübergabe sorgte Manni Pohlschmidt für die richtige Stimmung im Saal, um das Geheimnis des neuen Prinzen endlich zu lüften. Mit viel Applaus, begleitet von zahlreichen Glückwünschen zog Prinz Markus II. auf die Bühne, um seine närrischen Paragraphen zu verkünden. Einen gebührenden Abschluss vor dem Finale bildeten der Ehrentanz von dem neuen Tanzmariechen Ann-Kathrin Niehoff, sowie der Gardetanz der Rot-Weißen Funken.

Bei "„Der Preis ist heiß"“ mit Sven Mulder, Daniel Benefader, Veith Schwienheer und Jan Kaiser (v.l.) vom „Freundeskreis Don Promillo“ winkte ein Dorfgemeinschaftshaus als Hauptpreis. Foto: Theresa Oertker

Ann-Kathrin Niehoff ist das neue Tanzmariechen und begeisterte bei ihrer Bühnenpremiere vor großem Publikum. Foto: Theresa Oertker

Hatten Spaß zusammen an ihrem Tisch: Maria Lüffe, Marion Sonnenberg, Nicole Gröne, Karin Krewerth, Torsten Klaesvogt, Markus Lüffe und Klaus Krewerth (v.l.). Foto: Theresa Oertker

Bürgermeister Josef Uphoff steckte die Witze auf Sassenbergs Kosten mit Humor weg. Foto: Theresa Oertker

Annika Lawniczak, Marina Möllenstroth, Kathrin Göring und Katja Burkhard genossen den gemeinsamen Abend. Foto: Theresa Oertker

Leon Wessel (Mitte) ist neues Mitglied im Elferrat. Er nimmt den Platz von Matthias Pries ein. Foto: Theresa Oertker