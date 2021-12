Paula kommt eine Runde weiter

Ein Kopf-an-Kopf-Rennen beim Vorlesewettbewerb an der Sekundarschule Sassenberg lieferten sich die Sechstklässler Paula Schwunk, Mika Bsischoff und Milena Just.

In einer gerade erst veröffentlichten Studie wird beklagt, dass nur noch 32 Prozent der Jugendlichen regelmäßig ein Buch in gedruckter Form in die Hand nehmen. Damit sinke der Anteil der ein Buch lesenden Mädchen und Jungen das dritte Jahr in Folge und sei so niedrig wie noch nie in den letzten zehn Jahren, bilanziert die Stiftung Lesen.

Dem Trend etwas entgegen setzten jetzt die Sechstklässler der Sekundarschule Sassenberg. Die einzelnen Klassen kürten ihre besten Vorleser und die maßen sich jetzt in einem spannenden Finale vor einer kompetenten Jury. Die Deutschlehrer waren dabei „wegen Befangenheit“ außen vor. Mit von der Partie waren Bürgermeister Josef Uphoff und Schülersprecher Linus Hartmann, der vor einigen Jahren selbst ganz oben auf dem Lese-Siegertreppchen stand.

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen fiel der Sieg auf die elfjährige Paula Schwung (6c), die als Wahl-Text „Freddy & Flo gruseln sich vor gar nix“ gewählt hatte. Somit vertritt Paula Schwunk die Sekundarschule im kommenden Jahr auf Kreisebene. Auf Platz zwei landete Mika Bischoff (6a). Der Elfjährige las aus dem „Flüsterwald“ von Andreas Suchmanek vor. Den dritten Platz belegte Milena Just (6b). Die Zwölfjährige hatte sich im Vorfeld für „Ohrwürmer und Quallenpest der Rotten Todds“ entschieden. Alle drei freuten sich über Urkunden und neuen Lesestoff.